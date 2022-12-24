İstanbul’a gidemedi

Suna ERDEN

Sahte PCR test sonucunu Ercan Havalimanı’nda görevliye göstererek İstabul’a gitmek üzere çıkış yapmaya çalışan Farhan Abedi Dorcheh, dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 1 ay hapse mahkum edildi.

Dava ile ilgili kararı açıklayan Kıdemli Yargıç Vedia Barkın, konu suçun ciddi ve vahim olduğunu ve ibretlik ceza verilmesi gerektiğini ifade etti. Barkın, sanık lehinde ve aleyhinde tüm hususları değerlendirdikten sonra, 1 ay hapis cezası vermeyi uygun ve adil bulduklarını açıkladı.

Olay nasıl olmuştu?

Sanık, 20 Şubat 2022 tarihinde, saat 13.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda, İstanbul'a gitmek için, PCR testi yaptırmadığı halde, Negatif sonuçlu KKTC Sağlık Bakanlığı formatındaki PCR testini, İran'da bulunan Hasan Sluíman isimli arkadaşı aracılığı ile hazırlanmasını talep edip kendisine ait POCO 5G Marka cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden gönderterek, ayni gün Ercan havalimanından söz konusu sahte PCR belgesini ibraz edip çıkış yapmak istediği esnada İstanbul Handling de görevli Yunus Emre Aydoğar tarafından belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine suçüstü hali gereği tutuklanmıştı.