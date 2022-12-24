Zengin sofrası 255 Euro

Noel ve yılbaşı yaklaşırken Güney’de kuzu, domuz ve hindi eti ile tatlı fiyatlarının “uçtuğu”, yılbaşı sofrasının el yaktığı bildirildi.

Fileleftheros “Kutlama Masası Yakıyor… Et ve Noel-Yılbaşı Tatlılarında Fiyatlar Uçtu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, yılbaşı sofrası için gerekli olan bütün et ve tatlı çeşitlerinin fiyatlarının bu yıl da fırladığına dikkat çekti.

Gazeteye göre, kuzu eti yüzde 24, domuz eti yüzde 16, hindi eti yüzde 15, şerbetli tatlı ve kurabiye fiyatları yüzde 9 zam gördü. 6 kişilik bir ailenin 35 çeşit yiyecek içeren zengin bir sofra için 255 Euro, 19 çeşit yiyecek içeren ekonomik bir sofra için 126, 11 çeşit yiyecek içeren fakir bir sofra için 37 Euro ödemesi gerekiyor.

Politis haberi “Kutlama Sofrasının Röntgeni”, Alithia “Noel Sofrası Gala Yemeği Gibi” ve “Noel Sofrası Maliyeti 255 Euro’ya Kadar” başlığıyla aktardı.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022, 10:44