Derin soruşturma

Suna ERDEN

Lefkoşa’da, Mehmet Haraç isimli adamı, akrabalarıyla alay ettiği gerekçesi ile araçlarına alarak Çağlayan Parkına götüren ve feci şekilde darp eden, Nurullah Batıray, Mehmet Sert ve Mehmet Ali Kesin, dün ek tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Şefik Karabardak, 21 Aralık 2022 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, zanlıların, BMW marka araca akrabalarını alay ettikleri gerekçesi ile konuşmak için kandırarak aldıkları Mehmet Haraç isimli şahsı Çağlayan Parkı’na götürdüklerini söyledi.

Polis zanlıların burada müştekiyi araçtan indirerek vücudunun muhtelif yerlerine yumruk vurup, yere düşürüp kafasını yere vurduktan sonra konu aracın içerisinden çıkardıkları tahta sopayı gösterdiklerini anımsattı.

Zanlıların önceki gün mahkeme huzuruna çıkarılarak 1 gün tutukluluk emri temin edildiğini hatırlatan polis, soruşturmanın sürdüğünü, incelenecek olan güvenlik kamerası görüntüleri olduğunu ifade etti ve mahkemeden ek süre talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.