Suçu kabul ettiler

Ömer KADİROĞLU

Güney Kıbrıs’tan araç çalan ve Güzelyurt’ta 22 bin TL’ye satan Ali Davulcular, Süleyman Keteni ve Ahmet Topaloğulları dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Gülay Süleymanoğlu huzurunda görülen davada adli şubede görevli polis memuru Bülent Hapçı verdiği yeminli şahadete bulguları aktardı. Zanlıların 16 Aralık tarihinde saat 02.30 raddelerinde Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşına ait aracı ikamet ettiği evin avlusundan alarak sirkat ettiklerini ve ayni gün içerisinde aracın plakalarını saat 12.40 raddelerinde sökerek hurdacıya götürüp 22.000 TL karşılığında sahtekârlıkla para temin ettiklerini aktardı.

Hurdacıda bulunan aracın emare alınması ile birlikte zanlıların ayni gün tespit edilerek tutuklandığı belirtildi. Olay sonrasında zanlı Ahmet Topaloğulları’nın gönüllü ifade vererek işlemiş oldukları suçu kabul ettiğini aktaran Hapçı, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek zanlılar için ek tutukluluk süresi talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme zanlıların 4 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.

