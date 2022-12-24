‘Deveciler’ çökertildi

Suna ERDEN

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde “Deveciler” ismiyle bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşı Cumali İncesoy ve iki koruması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisinin de yardımıyla Girne’de dün sabahın erken saatlerinde yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, liderliğini Cumali İncesoy'un "Deveciler" ismiyle bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda; 4 ayrı eylemde 5 kişiyi tasarlayarak öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma gibi suçlara karıştıkları tespit edilen 46 şüphelinin yakalanması amacıyla Adana'da 44, İstanbul'da 1, Nevşehir'de 3, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 1 olmak üzere toplam 49 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

40 şüpheli yakalandı

Operasyonlarda; örgüt elebaşı Cumali İncesoy ve 2 örgüt üyesi KKTC'de olmak üzere toplam 40 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ayrıca; 2 kaleşnikof, 3 Uzi otomatik tabanca, 33 tabanca, 7 av tüfeği,3.86 gram esrar, 1 adet sahte kimlik ve JAMMER cihazı ele geçirildi.

İşlettikleri Bar da arandı

Örgütün Adana'da işlettiği barda da arama yapıldı. Burada ise hafif makineli tüfek, ruhsatsız 4 tabanca ve çok sayıda mermi bulundu.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet'e götürülürken, diğer şüphelilerin ise kente getirileceği belirtildi.

Bakan Soylu bizzat duyurdu

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzün uzun süreli takibi sonucu; Adana, İstanbul, Nevşehir ve KKTC'de toplam 40 adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, Deveciler Organize Suç Örgütü çökertildi. Örgüt lideri, 2 örgüt üyesi ve 40 şüpheli yakalandı" paylaşımında bulundu.

Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı

Geniş kapsamlı operasyonun KKTC ayağı ile Polis Basın Subaylığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar aktarıldı, “Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekât Müdürlüğü Ekiplerince Girne’de ve Türkiye Cumhuriyeti Adana İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince Adana’da sabah 05.30’da “Deveciler” koduyla eş zamanlı uluslararası operasyon gerçekleştirildi.”

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Girne’deki operasyon kapsamında, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Soruşturma Şubesi ve Özel Harekât Müdürlüğü ekiplerince “cinayet, örgüt kurma veya yönetme ve kasten yaralama” suçlarından aleyhlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nde yakalama kararı bulunan zanlı örgüt lideri C.İ.(E-56) ve örgüt üyeleri E.İ.(E-49) ve T.Ö.İ.(E-24) Girne’de tespit edilerek tutuklandı.

Adana’daki operasyon kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti, Adana İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince örgüt üyesi 37 kişi tutuklandı, 4 adet uzun namlulu ateşli silah ve 33 adet tabanca ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2022, 10:34