Narkotik başarılı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tirmen köyü girişinde şüpheli araç olduğuna dair ihbar alan polis, belirtilen yere giderek, arama yaptı. Araçta yapılan aramada sentetik cannabionoid türü uyuşturucu madde ele geçirildi; Cemal Cengizhan, Mahmut Saymaz ve İlkay Dural gözaltına alındı.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlıların ilk önce Geçitkale Karakolu’nda görevli ekipler tarafından tespit edildiği, daha sonra Narkotik şubenin devreye girdiği açıklandı.

Üç gün hücredeler



Duruşmada iddiaları aktaran polis memuru Kemal Onbaşı, 6 Haziran 2021 tarihinde Tirmen köyünün girişinde yol kenarında şüpheli şekilde park halinde bir araç olduğuna dair bilgi alındığını söyledi. Polis, Geçitkale Karakolu’nda görevli ekiplerin ND 695 plakalı aracın yanına giderek kontrol yaptığını ifade etti. Araçta Cemal Cengizhan, Mahmut Saymaz ve İlkay Dural’ın tespit edildiğini kaydeden polis, yapılan aramada araçta uyuşturucu olabileceğinden şüphe edilen maddeler bulunduğunu söyledi.Narkotik ekiplerinin de olay yerine gittiğini belirten polis, araçta arama yapıldığını ve 100 miligram sentetik cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini açıkladı. Onbaşı, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.