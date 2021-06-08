‘Sattım, kazandım’

Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda evinde uyuşturucu bulunarak tutuklanan David Phenson Jhon hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Operasyon esnasında zanlının evdeki uyuşturucu maddeyi pencereden dışarı atmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı açıklandı.

Duruşmada zanlının evinde satışa hazır uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi. Zanlının suçunu itiraf ettiği, bir miktar uyuşturucu satarak, 800 lira kazandığını beyan ettiği açıklandı.

Uyuşturucudan kurtulmaya çalıştı

Soruşturmayı yapan polis, 3 Haziran 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından alınan bilgide zanlının tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve satışını yaptığının öğrenildiğini anlattı.



Polis, aynı gün 15.45-16.05 saatleri arasında arama yapmak üzere David Phenson Jhon’un evine gittiklerini açıkladı. Polis, yapılan baskında zanlının foil kağıdı parçalarına sarılı 16 paket halinde satışa hazır vaziyetteki 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucuyu pencereden attığını ve emarelerin emare olarak alındığını anlattı.Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi 2 bin 500 TL karşılığında aranan bir şahıstan aldığının tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının uyuşturucunun bir kısmını satarak 800 lira kazandığını itiraf ettiğini açıkladı.Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme, aktarılan bilgiler ışığında talep edilen süreyi onayladı.