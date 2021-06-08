Melis GÜNEL

Girne Belediye parkında 62 yaşındaki adamın tecavüzüne uğrayan köpeğin bulunduğu ve ‘Altın Patiler Derneği’ tarafından koruma altına alındığı belirtilirken, “Alkollü olduğum için ne yaptığımı bilmiyorum” diyen Güneş Deniz’e en fazla 3 yıl hapislik cezası verilebileceği ortaya çıktı.

Diyalog’a konuşan avukat Levent Kızılduman, 1929 yılına ait Ceza Yasası’nın 2014’te değiştirildiğini ve hayvanlara tecavüzün ağır suçlar kapsamına alındığını belirtirken “Yasada ağır suçtan söz edilmekle birlikte verilebilecek 3 yıl hapisliğin ağır bir ceza olacağı söylenemez” dedi.

Olayın yankıları sürüyor

Girne’de meydana gelen ‘köpeğe tecavüz’ olayının yankıları sürüyor.

Tecavüz esnasında suçüstü yakalanan 62 yaşındaki Güneş Deniz soruşturma amaçlı polis hücresinde tutulurken, Altın Patiler Derneği, yaşanan olayın ardından harekete geçti.

Dernek tecavüzden sonra ortalıktan kaybolan köpeği bulmak için seferber oldu; gece geç saatlerde yerini tespit ederek, veterinere götürdü.

Altın Patiler Derneği, dün sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, son durumu aktardı.

Dernek, köpeğin sağlık kontrolünden geçirildiğini ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamada, şunlar belirtildi;



Köpeği barınağa yerleştirdik. Koruma altına aldık.Adalete inanmak, güvenmek sonsuz istemimiz! Kopeklerimiz, kedilerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız ve hepimiz bu sapıkların tehdidi altında yasıyoruz. Artık gereken yapılmalı bu suçu işleyene ceza verilmesini bekliyoruz. Biz mücadelemize devam ederken Devletin de yanımızda olması tek temennimizdir.

Kızılduman: Cezalar caydırıcı olmalı

Gerek dernek gerekse duyarlı birçok vatandaş yaşanan olaya lanet yağdırırken, böyle bir suç işleyenlere en fazla 3 yıl hapis cezası verilebileceği belirtildi.

Avukat Levent Kızılduman, Ceza Yasası’nın 1929 yılından kalma olduğunu, 2014’te bazı kısımlarında değişiklik yapılarak, ‘Hayvanlarla cinsi münasebette bulunma’ suçunun eklendiğini ifade etti. Kızılduman, şunları söyledi:

Yasanın 175. maddesinde ‘hayvanlarla cinsi münasebette bulunan’ ağır bir suç işlemiş olur ve 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir” deniliyor.

Dolayısıyla cezanın caydırıcılığının etkin olacağını düşünmüyorum. Ayrıca böyle bir suç işleyen kişinin normal olduğunu söyleyemeyiz. Kişi önce hasta olduğunu kabul etmeli. Ve tedavi olmalı.

Yaptığının normal olduğunu düşünürse tedavi olamaz.

Kızılduman, daha etkin ve caydırıcı cezalar uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2021, 10:15