Tapuya kayıt şartı

Suna ERDEN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlı Erhan Arıklı, hem yabancılara mülk satışını kontrol altına alacak hem de KKTC’yi yatırıcımlar için cazip hale getirecek yasal bir çalışma yapıldığını belirtti.

Arıklı, mülk satışlarında sözleşmelerin 3 ay içerisinde tapuya kaydedilmesi şartı getirileceğini ifade ederek “2004 yılında mülk alan ancak vergi kaçırmak veya başka nedenlerden dolayı tapuyu üzerine geçirmeyenler vardır” dedi.

Arıklı şöyle dedi:

“Yapılacak yasal düzenlemeyle mülk alan şahıs 3 ay içerisinde tapuyu üzerine geçirmek zorunda kalacak. Tapuyu üzerine geçirmeyenlerin satış sözleşmeleri iptal edilecek. Yapılacak bu düzenlemeyle devlet kaç kişiye ve kime konut satıldığını tespit edebilecek. Bu uygulama şirketleri de kapsayacak. Şirketler adına alınan mülklerde 3 ay içerisinde tapuya kaydı yapılacak.”

Bakan Arıklı, yabancıların bir dönüm arazi üzerinde bulunan konut alma hakkı olduğunu belirtti.

Abartıldığı gibi değil

Bakan Arıklı son dönemlerde tartışma konusu olan “yabancılara mülk satışı” meselesinin abartıldığı gibi olmadığını dile getirdi.

Arıklı şunları söyledi:

“Son 15 yılda 30 bin konut satıldı. Bu konutların 22 binini Türkiye vatandaşları aldı. Geriye kalan 7 bin konut Ruslar, İranlılar, Kazakistanlılar, Almanlar, İngilizler ve İsrailliler aldı.

Yabancıya mal satışı özellikle Rumlar tarafından propaganda malzemesi yapılıyor.

Rumlar “mülkiyet konusunda muhatabımız Ruslar, İranlılar, Kazaklar, Almanlar olacak” diyerek, manipülasyon yapıyorlar.

Vatandaş şunu bilmelidir; yabancılara mülk satılmadan önce bir güvenlik soruşturması yapılır. Bu soruşturma burada değil Türkiye’de gerçekleştirilir. KKTC sahipsiz değildir.”

Uzun süreli kiralama gündemde

Bakan Arıklı, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yasal düzenlemede KKTC’yi yabancı yatırımcılar için cazip hale getirecek adımlar atılacağını da söyledi.

Bakan Arıklı şunları ifade etti:

“KKTC bakir bir ülke, hayat standartları yüksek… Diğer Avrupa ülkelerine göre daha yaşam daha ucuz.

Yabancı düşmanlığına gerek yok ancak düzenleme yapmamız.

Bu nedenle 49 veya 99 yıllığına kiralama yapacağız. Yatırımcı belirlenecek kriterleri yerine getirirse uzun süreli kiralama ile yatırımlarını yapabilecek.

Böylelikle hem yatırımlar artacak hem de mülklerin satışı önlenecek.”

Arıklı, yasal düzenlemenin önümüzdeki haziran ayına kadar hazır olmasını beklediğini, muhalefetin de destek verdiğini açıkladı.