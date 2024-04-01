Endişe verici

Kuzey Kıbrıs’ta 1 Ocak-18 Mart 2024 tarihleri arasında çıkan 83 yangın 250 milyonu aşan zarara yol açtı.

İtfaiye Müdürlüğünden alınan verilere göre; yangınların 27’si araç, 24’ü iş yeri ve bina, 14’ü elektrik, 4’ü arazi, bir çöplük, 6’sı çöp bidonu, 3’ü LPG, 5’i ise diğer yangın olarak tanımlandı.

Yangınlar sonucu 250 milyon 253 bin 843 TL’lik maddi zarar meydana geldi. Maddi zararın 250 milyonluk kısmı Lefkoşa Sanayi Bölgesindeki 2 iş yerinde çıkan yangınlar oluşturdu.

Yangın sebeplerinde ilk sırada sönmemiş sigara izmariti yer alırken, bina ve araç yangınlarının en çok elektrik kaynaklı olduğu tespit edildi.

Yangınların ancak etkin denetimle önlenebileceğine inanan uzmanlar, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği’nin 2020’de hazırladığı ve bu denetime imkan tanıyacak yasa ve tüzükler içeren yangın yönetmeliğinin Meclisten geçmesi halinde yangınların önlenebileceğine inanıyor.

Yasal düzenleme şart

Ülkede giderek artan yüksek binalardaki olası yangınlara yönelik tedbirler de içeren söz konusu yasal düzenlemenin, herhangi bir felaket yaşanmadan yürürlüğe girmesi gerektiğine dikkat çeken uzmanlar, zorunlu kılınacak güvenlik tedbirlerinin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Tüzük 2020’den beri Mecliste

Yangınlara karşı önlem noktasındaysa, yangın önlemeye ilişkin yasa ve tüzüklerin eksikliği ön plana çıkıyor.

İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar yangın tüzüğünün farklı kurum, kuruluşların iş birliği içinde hazırladıkları bir tüzük olduğunu dile getirerek, şu anda Meclis komitesinde olduğunu belirtti.

Tüzüğün içerisinde yangınlara müdahale ve önleme noktasında alınması gereken tedbirlere ilişkin maddeler bulunduğunu söyleyen İtfaiye Müdürü Gürpınar, söndürme sistemleri, yangın dolabı, duman ve ısı detektörleri gibi önlemlerin nasıl ve nerelerde bulundurulması gerektiği gibi maddeler bulunduğunu kaydetti. Gürpınar, şu anda yürürlükte olan tüzüklerde eksiklikler bulunduğunu, bu tüzükle bu eksikliklerin de giderileceğini söyledi.

Riskler artıyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Müdürü Mustafa Özmert de Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odası Birliği’nin 2020’de hazırladığı yangın yönetmeliğinin yasa ve tüzükler içerdiğini ancak bu düzenlemenin Meclisten geçerek yürürlüğe girmediğine işaret ediyor.

Özmert, yönetmeliğin giderek artan yüksek binalarda olası yangın durumunda alternatif tahliye yolları gibi önlemler de içerdiğinden hayata geçmesinin hayati önemi olduğunu vurguladı.

EMO Başkanı Özmert, Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen son büyük yangınla gündeme gelen sanayi bölgelerindeki yangınlara ilişkin soruya yanıtında, ilk kullanım amacına göre inşa edilen yapıların, sonrasında ilavelerle değişikliğe maruz kaldığına işaret etti. Bu ilave yapıların pek çoğunun gayri yasal olduğunu ve elektrik açısından da denetlenmediğini söyleyen Özmert, bu durumun risklerin artmasına yol açtığını belirtti.

Sanayi bölgesi riskli alan

Bilimsel olmayan yapıların, iş sağlığı ve güvenliği sağlanmış, denetlenmiş binalara göre yangın riskinin de daha yüksek olduğunu kaydeden İSG-BİR Başkanı Güvenç Yüksel de, denetimsizliğin devam etmesi halinde kaçak yapıların daha da artabileceği uyarısında bulundu.

Yüksel, sanayi bölgesi gibi kimyasalların ve yanıcıların bulunduğu alanlarda ve binaların birbirine yakın olduğu bir alanda felakete sebep olacak olaylar yaşanabileceği uyarısında bulundu.