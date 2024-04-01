Yılda 700’den fazla yeni hasta

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yılda 700’ün üzerinde yeni kanser teşhisi konduğunu ifade etti. “Vaka sayısı arttıkça yardım edebilmek zorlaşıyor” diyen Kocaismail, erken teşhisin önemine dikkat çekti. Kocaismail, hastalara yardımcı olabilmek, hasta olmayanları da taramalar yoluyla koruyabilmek için derneğe bağış yapılması çağrısında bulundu.

Sosyal medya hesabından “keşke 1 Nisan şakası olsa” başlığıyla paylaşım yapan Kocaismail,

19- 24 Mart tarihleri arasında altı ilçede belediyelerin açık pazarlarına uğrayan 50 yaş üzeri ya da ailesinde kanser öyküsü olan erkeklere yönelik prostat kanseri testi yapıldığını ifade etti.

Kocaismail,“ Toplam 537 kişiye yapılan Prostat Spesifik Antijen (PSA) testi sonucunda 45 kişide PSA değerleri üst sınırda çıktı. 27 kişide ise PSA sınırının çok üzerinde sonuçlar elde edildi. Toplam 72 kişi ürolog değerlendirmesi için doktorlara yönlendirildi” dedi. Kocaismail, bir prostat kanseri hastasının tedavi masraflarının 500 bin TL’yi geçerken, kanserden korunma maliyetlerinin çok daha düşük olduğunu, en basit ifadeyle 3 kanser hastasının ilaç giderlerinin maliyetiyle tüm erkek nüfusa tarama yapılabileceğini ifade etti.

Erken teşhis hayat kurtarır

Erken teşhis için taramaların önemine dikkat çeken Kocaismail, şunları ifade etti:

“Meme, prostat, kolon, servix erken teşhis edilebilen kanser türleridir.

Ancak bu tür kanserler yılda 600 civarında kişide görülüyor. Bir yılda 700-800 civarında yeni kanser vakası teşhis ediyoruz. 700 vakanın erken teşhisle 600’ünü yaşamayacağımızı düşünmek bile insana mutluluk olarak yansır.

Yıllık tarama sayılarını kanser türüne göre 20 binlerin üzerine çıkarmak son derece önemlidir.

Meme kanserinde erken tanı için kadınlarımızı tarama yapmaya teşvik etmeliyiz.

Ancak yılda taranması gereken kadın nüfusu 19 bin 840 olması gerekirken, test yapan kadın sayısı bin 500’de kalmaktadır.

Ülke olarak taramaları binli rakamlardan yirmi binli rakamlara çıkararak toplumun yüzde 70’ini taradığımız anda hem sağlıklı bir topluma ve hem de güçlü bir ekonomiye sahip olacağız.

Hastalarımıza yardımcı olabilme, hasta olmayanları taramalar yoluyla koruyabilmemize fitre bağışlarınızla destek olunuz.”