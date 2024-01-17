Uyanıklar bahçeye sakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, aldığı ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri Sakarya bölgesinde bir evin bahçesinde, 8 gram ağırlığında uyuşturuculu kağıt ele geçirdi, Ümmet Aladağ ve Savaş Kadı’yı gözaltına aldı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlılar, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy,12 Ocak’ta, Sakarya bölgesinde, Savaş Kadı’ya ait bahçe içerisinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve bölgeye giderek operasyon düzenlediklerini söyledi.

Ümmet Aladağ ve Savaş Kadı’nın bahçe içerisinde tespit edildiğini kaydeden polis, bahçede arama yapıldığını, kulübe içerisinde bulunan bir poşette, 8 gram ağırlığında, sentetik cannabinoit türü uyuşturuculu A4 kağıdı bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın sürdüğünü ve beklenen analiz sonuçlarının olduğunu bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.