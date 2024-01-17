15 günde yargı

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde bir apartman dairesine yapılan baskında ülkede kaçak yaşadıkları tespit edilerek tutuklanan 6 Nijeryalı şahsın ardından önceki gün 4 kişi daha tespit edildi. Tümü Nijerya uyruklu olan 10 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, Emmanuel Udochukwu Amuzie, Joseph Otaigbe Ogbe, Edidiong Peter Essoh, Kelly İfeanyi Mafıana, Ezechinyere Tochukwu Echeruo , Clifford Ogor, Ogunola Ayomıde Rachael, Becky Chinenyenwa ve Mary Odache hakkındaki olguları aktardı.

Duruşmada zanlılardan Amuize’nin 2017, Essoh'un ise 30 Kasım 2019 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 12 Ocak 2024 tarihinde 18.45-19.25 saatleri arasında Göçmenköy’de bir eve yapılan baskında yakalandıklarını açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Amuize’nin 30 Eylül 2017 tarihinden itibaren toplam 2 bin 295, Ogbe’nin 30 Kasım 2021 tarihinden itibaren 834, Essoh'un 30 Kasım 2019 tarihinden itibaren bin 565 gündür KKTC’de kaçak yaşadıklarının belirlendiğini açıkladı. Polis, Mafiana'nin 30 Kasım 2023 tarihinden itibaren 104, Ezheruo'nun ise 3 Nisan 2023 tarihinden itibaren toplam 284 gündür ülkede ikamet izinsiz olarak bulunduklarının tespit edildiğini aktardı.

Polis, 15 Ocak tarihinde Lefkoşa’da tespit edilen Clifford Ogor’un 4 Haziran 2021 tarihinden itibaren 955, Ogunola Ayomide Rachael’in 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 47, Becky Chinenyenwa Elendu’nun 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren 623, Mary Odache’nin ise 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 412 gündür KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduklarını söyledi. Polis, zanlıların herhangi bir yasal statüleri olmadığından davaları görülünceye değin merkezi cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme, 10 zanlının da 15 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 10:00