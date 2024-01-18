Uzmanlar sunum yaptı

Yerli teknoloji firmalarının haberleşme teknolojileri ve yerel ekonomiye katkıları, fiber altyapının önemi ve KKTC üniversitelerinin bilişim sektörüyle iş birliği fırsatlarının ele alınacağı KKTC Haberleşme Teknolojileri Zirvesi dün Lefkoşa Concorde Tower Hotel’de yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurulu (BTHK) himayelerinde Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği (GİTYAD) ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) organizatörlüğünde düzenlenen zirvenin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan zirve, “Fiber Altyapının Önemi ve KKTC Ekonomisine Katkıları”, “KKTC Üniversitelerinin Bilişim Sektörüne İnsan Kaynağı Katkısı ve İş Birliği Fırsatları” ve “Yerli Teknoloji Firmalarının Haberleşme Teknolojileri Ekosistemine ve Yerel Ekonomiye Katkıları” konulu panellerle devam etti.

Üngör: Yatırımcılar Kıbrıs’a ilgi duyuyor

Zirvede ilk konuşmayı GİTYAD Yönetim Kurulu Üyesi Temel Üngör yaptı. Pandemi döneminde en hızlı büyüyen sektörün yazılım sektörü olduğunu belirten Üngör, yatırımcıların Kıbrıs’a duyduğu ilgiden de bahsetti.

Şeker: Mobilefesti büyütmek istiyoruz

ExpoHIS Genel Müdür Yardımcısı Soner Şeker konuşmasında, mobil uygulama festivali olan Mobilefesti büyütmek istediklerini vurguladı. Şeker, Kuzey Kıbrıs’ta ve Türkiye’de düzenlenen bir fuarların uzun vadede ekonomiye katkı sağlayacağına inanç da belirtti.

Yaman: Sektör kritik rol oynuyor

HTK Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yaman ise konuşmasında, sektörün modern toplumlar için kritik bir rol oynadığını, büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Şeker, sektördeki ilerlemenin toplumların gelişimine, ekonomiye, güvenliğe ve daha birçok alanda önemli katkılar sunduğunu da anlattı.

Bürüncük: Konsorsiyum olasılığı masada

Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük fiber altyapı çalışmaları konusunda bir konsorsiyum olasılığının masada olduğunu kaydetti.

Haberleşme Teknolojileri Zirvesi’nde konuşma yapan Bürüncük, girişimciliğin önemine işaret etti. Haberleşme teknolojileri kümelenmesi çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirten Bürüncük, zirvenin yerli girişimcilerle bu açıdan yeni iş birliği imkanları yaratmasını temenni ettiğini söyledi.

Ülkedeki üniversitelerin girişimcilik alanında önemli imkanlar sağladığını kaydeden Bürüncük, bunları harekete geçirmek için yapılan çalışmaları takdirle takip ettiklerini ifade etti. Bürüncük, bu çalışmalara ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini vurguladı.

Haberleşme teknolojileri açısından altyapının da olmazsa olmazlardan olduğuna işaret eden Bürüncük, yerli ve milli ürünlerin desteklenmesi için gereken kotaları koyduklarını kaydetti ve bu ürünlerin ekonomiye katkı sağlayacağının altını çizdi.

Arıklı: Haberleşmede geride kalan

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, haberleşme alanında geri kalan ülkelerin ekonomik ve siyasi açıdan da geride kalacağını söyledi.

Erhan Arıklı, bir yıl önce çalışma arkadaşlarına KKTC’nin bir bilişim adası olması için çalışmaları yönünde talimat verdiğini belirtti.

Türkiye’den önce 3G’ye geçen KKTC'nin 4G’ye geçmekte geciktiğini belirten Arıklı, 5G için de çalışmalar yapıldığını aktardı. Öte yandan dünyanın 6G çalışmalarına geçtiğini söyleyen Arıklı, “6G’yi ıskalamamamız gerekiyor” diyerek, 6G için de çalışmaların başlaması gerektiğini kaydetti.

Tatar: İletişim, izolasyonlardan etkilenmeyecek yegâne sektör

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iletişim sektörünün, mevcut izolasyonlar ve kısıtlamalardan etkilenmeyecek yegâne sektör olduğuna işaret ederek, bu alandaki başarının KKTC’nin gelişmesi ve dünyaya tanıtılmasında büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Haberleşme Teknolojileri Zirvesi’ne katılan Cumhurbaşkanı Tatar, bir araya gelerek, zirveyi düzenleyen sektörden paydaşlarına, sponsorlara ve etkinliğe katılanlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, burada oluşan potansiyeli sonuna kadar değerlendirmek gerektiğini kaydetti.

Dünyada haberleşme teknolojileri alanında olağanüstü bir gelişim ve değişim olduğuna işaret eden Tatar, “Bu gelişmeleri benimseyip KKTC’de uygulayabilecek çok değerli insanlarımız olduğunu büyük mutlulukla görüyorum” dedi.

Önemli olanın, birlik beraberlik içinde ülkeye hizmet etmek ve gelişen değişen dünyaya ayak uydurmak olduğunu dile getiren Tatar, bu anlamda zirveye katkı koyanları tebrik etti.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikteki stantları ziyaret ederek bilgi aldı.