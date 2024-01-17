Suç ortakları aranıyor

Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde evini bastıkları Afrikalı şahsı ciddi şekilde darp ettikten sonra, hesabındaki 120 bin TL parayı kendi hesaplarına aktaran Nweze Hilarry Nweze ve Archibong Samuel Bassey dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, olaya karışan 2 kişinin arandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, iki zanlı ile kimliği henüz belirlenemeyen 2 şahsın, 11 Ocak 2024 tarihinde 02.00- 06.50 saatleri arasında C.S.O.’nun evine gidip, i-phone marka cep telefonunu aldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların daha sonra C.S.O.’nun içki şişesi ile alnına, süpürge sapı ile sırtına vurarak, darp ettiklerini ifade etti. Polis memuru, zanlıların C.S.O.’nun telefonunda bulunan UBA isimli banka uygulamasından 120 bin TL nakit parayı kendi hesaplarına göndererek soygun suçunu işlediklerini açıkladı.

Polis, zanlıların daha sonra C.S.O.’nun evinin önünde kilitsiz vaziyette park halinde bulunan SN 277 plakalı Mercedes marka aracın evraklarını torpido gözünden almak sureti ile hırsızlık suçunu da işlediklerini aktardı.

Polis memuru, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, Nweze Hilarry Nweze’nin

12 Ocak 2024 tarihinde tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının evinde yapılan aramada kırık süpürge sapı, içki şişesi, C.S.O.’ya ait araç evrakı ile cep telefonunun bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, zanlılar Nweze Hilarry Nweze ve Archibong Samuel Bassey’in tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ayrıca aranmakta olan şahısların da bulunduğunu belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.