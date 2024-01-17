Trafik cezaları cep yakacak İşte yeni fiyatlar...

“Davasız Halledilebilecek Trafik Suçları Ve Sürücülere Uygulanacak Sabit Para Cezası Ve Ceza Puanı” listesine göre; işlenen suçlar arasında öne çıkanlarda; araç sürücüsünün nefesindeki, kanındaki ve idrarındaki alkol oranının 100 mlgr’ı aştığı herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi (101 mlgr ve yukarısı) suçunun cezası 27 bin 587 TL’ye çıktı.

Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek, sürüş ehliyeti sınıfında başka araç kullanmak, makul bir sebebi olmadan gerekli teçhizatın bulunduğu en yakın polis karakoluna gitmeyi ve ya nefes örneği vermeyi reddetmek, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, mal sahibinden izinsiz araç kullanmak gibi suçların cezası da 27 bin 587 TL’’ye yükseldi.

TRAFİKTE İŞLENEN SUÇLARIN CEZA TABLOSU

Suçun Tarifi, Asgari Ücret Yüzdeliği, Para Cezası, Ceza Puanı

* Hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. % 10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* 5 Hız sınırını 20 km ile 40 km. arasında aşmak. % 15 4,138TL 5 kuruş + 25 puan

* Bir yolda ihtiyatsızca, acele ile ve halka tehlike teşkil edecek bir şekilde motorlu araç kullanmak. % 20 5,517 TL 40 kuruş + 25 puan

* Gerekli dikkat ve ihtimamı göstermeden veya yolu kullanan öteki şahıslara makul derecede önem vermeden bir yolda araç kullanmak. % 20 5,517 TL 40 kuruş + 20 puan

* Alkollü içki, uyuşturucu madde veya ilaç tesiri altında araç kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek. % 50 13,793 TL 50 kuruş + 100 puan

* Mal sahibinden izinsiz araç kullanmak. % 100 27,587 TL + 100 puan

* Yasal yetkilendirme olmadan herhangi bir yolun bir kısmını teşkil etmeyen herhangi bir mahiyetteki bir arazi içinde veya üzerinde bir motorlu araç kullanmak. % 10 2,758 TL 70 Kuruş –

* Bir motorlu aracı veya çektiği romörkü, yolu kullanan öteki şahıslara tehlike teşkil edebilecek bir yerde veya durumda gerekli emniyet tedbirini almadan bırakmak veya bırakılmasına müsaade etmek. % 10 2,758 TL 70 Kuruş

* Herhangi bir motorlu taşıt aracının sorumluluğunu üzerinde bulunduran bir kimse, böyle bir aracı, geceleyin ön ve arka kısmında sabit yansıtıcı tehlike üçgeni işareti bulundurmaksızın kamuya açık bir yolda bırakması veya terk etmesi. % 15 4,138TL 5 kuruş + 20 puan

* Bir Motorlu Aracın izinsiz motor, şasi veya karoserinde değişiklik yapmak. % 40 11,034 TL 80 kuruş + 10 puan

* Yollarda araç kullanan sürücülerin ilk yardım aracı (Ambulans) , itfaiye aracı, Polis Örgütü aracı ve bu gibi acil siren kullanan araçlara yol vermez veya yol üstünlüğü tanımazsa. % 15 4,138TL 5 kuruş + 10 puan

* Bir motorlu aracın mal sahibinin aracını suç teşkil edecek şekilde kullanması veya çalıştırmasına müsaade etmesi. % 5 % 5 1,379 TL 35 kuruş –

* Kayıtsız araç kullanmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 20 puan

* Teşhir maksatları için verilen izin hilafına araç kullanmak veya kullanılmasına müsaade etmek. % 20 2712 TL 60 kuruş 10

* Askeri ve Polis araçlarına benzeyen araç kullanmak. % 5 1,379 TL 35 kuruş + 5 puan

* Aracın kendisine geçtiği şahıs, aracın yeni mal sahibi olarak kaydolunmadıkça bu gibi aracı, değişikliğin yer aldığı tarihten yedi günden fazla bir süre kullanması ve mukayyitliğe bildirmemesi. % 10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Kayıtlı mal sahibi yeni mal sahibinin adı ile adresi ve aracın sahibinden hangi tarihte değiştiğini yedi gün zarfında mukayyitliğe bildirmemesi ve kayıt belgesini iade etmemesi. % 10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Bir motorlu araç sahibinin bir yıldan fazla olan bir süre için KKTC’den gaybubet etmesi halinde süresinin sona ermesinden sonra aracın mal sahibinin KKTC’ye dönene kadar kullanılması. % 10 2,758 TL 70 Kuruş

* Plaka kurallarına aykırı hareket etmek. % 10 2,758 TL 70 Kuruş

* Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak. % 10 2,758 TL 70 Kuruş

* Seyrüsefer ruhsatını yanında taşımamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Motorlu Araçlar Seyrüsefer ruhsatında konan şartların ihlali. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 20 puan

* Muayenesiz araç kullanmak. % 10 2,758 TL 70 Kuruş

* Plakasız araç kullanmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 100 27,587 TL + 100 puan

* Sakat ve sağır sürücülerin araçlarında ayırt edici işaretlerin olmaması. % 7 1,931 TL 9 kuruş –

* Öğrenci şoförün refakatinde ruhsatlı bir sürücünün bulunmaması veya araçta ehliyetsiz yolcu bulunması. % 10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* ‘L’ plakasız araç kullanmak veya gereksiz yere (L) plakasını kullanmak. % 7 1,931 TL 9 kuruş –

* Öğrenci ehliyeti ile motosikletle yolcu taşımak. % 7 1,931 TL 9 kuruş + 10 puan

* Öğrenci ehliyeti ile kullanılan aracın el freninin ortada olmaması. % 7 % 7 1,931 TL 9 kuruş + 10 Puan –

* KKTC’den sürüş ehliyetsiz araç kullanmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Sürüş ehliyetini beraberinde taşımamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Motorlu aracın lastiklerinin tehlike yaratacak veya yaratma ihtimali olacak bir durumda olması. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Kornasız araç kullanmak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Dikiz aynasız araç kullanmak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Işık nizamlarının ihlali veya yetersiz ışıkla araç kullanmak. % 10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Araçlarda şartlara uygun ışık donanımı bulundurmamak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Yeterli koruyucu önlem almadan araç zerinde herhangi ışık veya projektör bulundurmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Arızalı aksamlarla motorlu araç kullanmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Patlak eksozla araç kullanmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş –

* Tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak. % 25 6,896 TL 75 Kuruş + 25 Puan

* Motorlu araçlarda susturucu bulundurmamak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Eksozdan duman ve zehirli gaz çıkartmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Ön camsız araç kullanmak veya camlara herhangi bir şey yapıştırmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Araç sorumlusunun gaybubeti sırasında aracın harekete getirilmemesi için önceden gerekli koruma tedbirlerini almamak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Emniyet nedenleri için gerekli olduğu süre dışında diğer araçların hareketini geciktirme veya engellemek. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Sürücünün gideceği yönü belirleyen işaretleri vermemesi. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Üniformalı Polis memurunun talimatına riayet etmemek. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 Puan

* Park halinde olan araç sürücülerinin trafik levha işaretlerine riayet etmemek. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Yol kavşaklarında görevli üniformalı polis memuruna yaklaştığında gideceği yönü belirleyici işaret vermemek. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Tehlikeli mahalde önde giden aracı geçmeye çalışmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 25 puan

* Kavşakta durmamak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 Puan

* Trafik çemberi ile kontrolsüz yol kavşaklarında sağdan gelen araçlara öncelik hakkı tanımamak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 Puan

* Karşıdan gelen ve doğru gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüş yapmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 Puan

* İskan edilmiş bölge dahilinde gereksiz korna çalmak veya mukayyidin tasvip etmediği tipte korna kullanmak. % 7 1,931 TL 9 kuruş

* Mukayyidin izni olmadıkça otobüsün damında eşya veya yük taşımak. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Herhangi bir viraj veya köşeden önce veya herhangi bir yolun karşı tarafından geçiş veya herhangi bir yol kavşağına yaklaşma sırasında aracın süratini salim bir hadde indirmemek ve aracı bir köşeden 9m. 15cm., yaya geçidi ve otobüs durağından 13m. 70cm., bir işaret vericiden de 45m. 70cm.’e kadar olan mesafede park etmek % 5 1,379 TL 35 kuruş

* İtfaiye, Polis karakolu, sinema, tiyatro, banka, cami, kilise, hastahane, klinik, okul veya garajın giriş veya çıkış yerinde park etmek. % 5 1,379 TL 35 kuruş –

*Yeterli ön cam sileceği bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Yeterli çamurluk veya başka koruma vasıtası bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Aracın boş ağırlığının yazılmaması. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Kamyonların arka kısımlarında yansıtıcı reflektör bulundurmama. % 5 1,379 TL 35 kuruş + 5 puan

* Kamyon ve otobüslerde ‘RR’ levhası bulundurmama. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Kamyonlarda kanunsuz yolcu taşımak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Otobüslerin arka cam iç kısmında reflektör bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş + 5 puan

* Otobüslerde perde bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Otobüslerde yolcuları tehlikeye koyacak veya rahatsız edecek şekilde araç içerisinde yük taşımak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Yolcu sayısının yazılmaması. % 5 1,379 TL 35 kuruş

*Motorlu araca bağlanmış ve onun tarafından çekilen bir arabada taşınabilecek yolcu sayısından fazla yolcu taşımak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Aracın mutad sabit koltuklarından başka herhangi bir yerinde yolcu taşımak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Sürücünün, sürüşünü, görüş hattını veya işaretlerini engelleyecek şekilde aracın ön kısmında yolcu veya eşya taşınması. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Otomobil, otobüs, kamyonet ve kamyon sınıfı araçlarda emniyet kemeri kullanmama %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Çocuk emniyet kemeri ve koruma sistemi bulundurmama ve kullanmama %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Motorlu Araç sürücüsünün yedekte bisiklet ve motosiklet çekmesi veya bisiklet ve motosiklet sürücüsünün hareket halindeki araca tutunması.. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Araçları müsaade edilen sürüş yönünün tersine olacak bir şekilde park etmek veya hareketsiz hale getirmek. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Yaya geçidini kullanan veya kullanma niyetinde olan yayalara öncelik hakkı vermemek. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 20 puan

* Motorlu araçlarda tehlike üçgeni bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

*Mümkün mertebe yolun solundan gitmemek. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın gitmekte olduğu yöne göre şeridin içinde gitmemek. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Trafik şeritlerine ayrılmış yollarda aracın yavaş gitmesi halinde en soldaki şeridi kullanmamak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Yol kavşağı veya köşeye yaklaşırken aracı gitmek istediği istikamete uygun trafik şeridinde muhafaza etmemek. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Trafik şeridi değiştirmeden önce seyrüseferi güç duruma sokmamak ve yoldaki diğer araç ve trafiğe tehlike teşkil etmemek için çaba harcamamak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Bir orta ayırıcı hattı ile ayrılmış veya farklı seviyeleri olan ayni yoldan müteşekkil bir yolda gitmekte olduğu istikametin sol tarafında bulunan yol çizgisinde muhafaza etmemek. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Aynı istikamete giden başka bir aracı soldan dolaşmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 20 puan

* Arkadan gelen bir aracın ayni istikamete gitmekte olan bir aracı geçmeye çalışırken geçilmekte olan bir aracın süratini düşürmemesi. % 5 1,379 TL 35 kuruş + 10 puan

* Yolun genişliği ile durumu gerektirdiği taktirde birbirlerine yaklaşmakta olan araçların süratlerini düşürmemeleri ve iniş inen aracın yokuş çıkmakta olan araca öncelik hakkı tanımaması. % 5 1,379 TL 35 kuruş + 5 puan

* Daha hafif motorlu araçların geçmesine müsaade etmeyecek şekilde kamyon veya otobüs sürmek. % 5 1,379 TL 35 kuruş + 5 puan

* Yolda altıdan az aracın konvoy halinde seyretmeleri halinde 36m. 60cm’lik mesafeyi muhafaza etmemek. % 5 1,379 TL 35 kuruş + 5 puan

* Araçtan kıvılcım, pislik, cürüf, pas, yağlı madde dökülmesi veya savrulması. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Herhangi bir yol ile ilgili olarak kullanılmakta olan bir kaldırım üzerinde Motorlu araç sürmek, durdurmak veya park etmek. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Motosiklet sürücüsünün önünde yolcu taşıması, birden fazla yolcu taşıması. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 15 puan

* Motoru 50 cc’den küçük bir motosiklette 12 yaşından büyük yolcu taşımak. % 5 1,379 TL 35 kuruş + 5 puan

* Herhangi bir yolda, motosiklet, motorlu traktör sınıfında kaydedilen ATV adıyla anılan dört veya daha fazla tekerlekli motosiklet, yan arabası olsun veya olmasın motobisiklet, motorlu üç tekerlekli araç süren ile böyle bir araçta yolcu olarak bulunan şahısların koruyucu kask (başlık) giymemesi % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 30 puan

* Kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliği, sürüş ehliyeti ile araca ait diğer belgeleri göstermemek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Toplu halde yürüyen yayaların yolun solunda yürümemeleri.. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bir motorlu araç tarafından ayni zamanda birden fazla treyler çekilmesi. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Methalder olduğu trafik kazasını 24 saate kadar Polise bildirmemesi. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Yolcuyu araçtaki diğer şahıslar veya yayalar için tehlike teşkil edecek büyük hacimdeki yükleri araç içerisinde taşımak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş

* Yolcunun ellerini veya vücudunun bir kısmını aracın penceresi veya kapısından dışarıya çıkartması. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Yolcunun, sürücü tarafından yapılan trafik işaretlerini men edebilecek işaret veya el hareketleri yapması. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Yolcunun, araç içerisinde müsaade edilmedikçe ayakta durması aracın koltuklarından başka herhangi bir kısmı üzerinde oturması.. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Toplu taşımacılık yapan araç içerisinde alkollü içki veya sigara içmek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Toplu taşımacılık yapan aracın seyahat ettiği sırada herhangi bir cismi dışarı atmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Salim olmadan ve öteki araçların hareketine müdahale etmeyecek bir durumda bulunmadan, Motorlu aracın kapısını araçların hareket etmekte olduğu tarafa açmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Dolu bir tüfekle veya araç içinde öteki şahıslar veya yayalara zarar verebilecek veya tehlike teşkil edebilecek herhangi bir eşya ile motorlu araca binmek. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 20 puan

* İzinsiz ve kanunsuz treyler çekmek. %10 2,758 TL 70 Kuruş +5 puan

* Bir treylerin otobüs veya traktöre bağlanarak çekilmesi veya mukayyidin izni olmaksızın kamyona bağlanarak çekilmesi. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

*Makul bir sebebi olmadan gerekli teknik teçhizatın bulunduğu en yakın Polis karakoluna gitmeyi veya yeterli nefes örneği vermeyi reddetmek. % 100 27,587 TL + 100 puan

* Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 50 miligram ile 100 miligram arasında olması halinde herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi. % 50 13,793 TL 50 Kuruş + 100 puan

* Otobüslerde emniyet kemeri bağlanması konusunda uyarı yapılmaması, sembol yapıştırılmaması. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Emniyet Kemeri muafiyetini bulundurmama ve ibraz etmeme % 5 1,379 TL 35 kuruş + 5 Puan

* Üçüncü şahıs sigortasız veya üçüncü şahıs sigorta kapsamı dışında motorlu araç kullanmak. % 25 6,896 TL 75 kuruş + 20 puan

* Karayollarında trafiği güçleştirecek, tehlikeye düşürecek veya trafiğe engel olacak biçimde dökülü, atılı veya bir nesne veya araç bırakmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Trafik işaret levha ve aygıtların görülmesini veya hangi anlama geldiğinin kolayca anlaşılmasını engelleyecek, güçleştirecek ve kuşkulara yol verecek biçimde ilan, reklam levha veya afiş veya başka araçla engellemek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

*Kamu yolu üzerine yetkisiz herhangi bir trafik işareti koymak veya dikmek. % 15 4.138 TL 5 Kuruş

* Kamu yolu üzerine kereste, taş, gübre, toprak, kül, süprüntü veya başka herhangi bir madde koymak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş

* Kamu yolu üzerindeki mil taşını, direği veya trafik işaretini sökmek, yok etmek, görünüşü bozmak veya silmek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Kamu yolunu kazmak, yıkmak veya yola herhangi bir zarar veya ziyan vermek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Kamu yolunun bitişiğinde veya çok yakınında bulunan herhangi bir arazi üzerinde yola zarar verecek veya yolun güvence içinde kullanılmasını ters yönde etkileyecek olan veya etkileme olasılığı bulunan herhangi bir şey yapmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş

*Kamu yoluna herhangi bir pisliğin veya tiksindirici madde veya şeyin aklanmasına veya yol içinde akıp gitmesine müsaade etmek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Kamu yolu üzerinde herhangi bir hayvana yolu kullananları tedirgin edecek veya yol üzerindeki trafiği engelleyecek veya tehlikeye sokabilecek biçimde binmek, gütmek, çekmek veya buna müsaade etmek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

*Kamu yolu üzerinde yolu kullananları tedirgin etme veya yol üzerindeki trafiği engelleme olasılığı bulunan herhangi bir oyun oynamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Kamu yolunda serbestçe geçişi bile bile engellemek. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Yol kullanma izni olmadan (A) araç kullanma. % 25 6,896 TL 75 kuruş + 20 puan

* ‘A’ izninin içerdiği koşullara uymayan kamu için kullanılan bir aracın kullanılmaması. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* ‘B’ özel işletme izinsiz araç kullanma. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* ‘B’ özel işletme izni koşullarını ihlal etme. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Herhangi bir yol üzerinde bulunan herhangi bir araçtan sorumlu olan herkes güneşin batmasından yarım saat sonraki ve güneşin doğmasından yarım saat önceki vakit içerisinde aracında yeterli ışık bulundurmak zorundadır. Ancak bu madde bisikleti iten kişiye uygulanmaz. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Belediye meclisince tespit edilen park yerleri dışında şahıslarca özel işaretler konarak park yerleri tespit edilemez. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Trafik akışı içinde bulunan tüm bisikletlerin çalışır durumda bir zili bulundurmalıdır. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisikletlerin ön ve arka tekerleklerinde durmasını sağlayacak fren sistemi bulundurmalıdır. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisikletlerin güneşin batışından doğuşuna kadar olan süre zarfında ön kısmında beyaz ışık veren far ile arka kısmında kırmızı ışık yansıtacak bir far veya reflektör bulunmalıdır. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisiklet süren herkes bisiklete oturarak ve dümeni iki eliyle tutarak bisiklet sürmelidir. % 5 1,379 TL 35 kuruş

*Hiç kimse kaldırımlarda veya yayalara mahsus bölümlerde bisiklet süremez. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisiklet sürücülerinin trafik kurallarına uymamaları. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisiklet kullanan bir şahsın arkada oturması şartı ile bisikletine en çok bir kişiden fazla kişi bindirmesi. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisiklet sürücüsü dümenin genişliğinden daha geniş, bisikletteki oturur vaziyetinin omuz hizasından daha yüksek ve bisikletin uzunluğundan daha uzun yük taşıması. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Bisiklet sürücüsünün bisikletle tehlikeli madde taşıması. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Hiç kimse dikkatsiz ve başka bir şahsa tehlike yaratacak biçimde bisiklet kullanamaz. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Hiçbir kimse Belediye sınırları içerisinde herhangi bir yolda fayton veya yük arabası süremez. Ancak Belediye Meclisi turistik veya başka amaçla saptayacağı şartlar doğrultusunda fayton veya yük arabası kullanılmasına izin verebilir. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Hiçbir otobüs Belediye sınırları içerisinde otobüs terminali olarak tespit edilen yerler dışında park edilemez. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Akaryakıt nakliyesi yapan tankerlerde, tankerin ön ve arkasına beyaz zemin üzerine okunabilecek büyüklükte kırmızı boya ile Tehlikeli Madde ibaresinin yazılı olmaması. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* D sınıfı akaryakıt ( Tüp Gaz ) kamyon veya kamyonetlerle taşıması halinde kamyon ve kamyonetin ön veya arkasına uzaktan görülebilecek şekilde kırmızı bayrak asılmalı ve gaz tüpleri hiç bir şekilde taşıyıcı aracın yükleme kasası boyundan yukarı taşınmamalı %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Gaz ve/veya gaz tüpü taşıyan araçlar hiçbir şekilde servis yapma dışında, meskun yerlerde park edilemez. Bu gibi araçların arızalanmaları halinde, meskunyerlerde bırakılamaz. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Gazın otobüslerde yapılacak nakliyesinde tüplerin otobüsün üzerinde ızgaralık üzerinde dik olarak oturtulmaması ve devrilmelerini önleyici tedbirlerin alınmamış olması. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan



* Gaz taşıyan tankerlerde asgari 2 adet 10 Kg’lık kamyon ve kamyonetlerde ise asgari 1 adet 10 Kg’lık kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazının kolayca alınacak bir yerde taşınmaması. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Gaz dolu araçların kapalı tamir yerlerine ve garajlara girmeleri. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Gaz taşıyan tanker halindeki araçların, ateşli tamire gidecekleri zaman tankları su ile doldurulmaması. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Kişinin tasarrufundaki herhangi bir hayvan konvoyunun yaratabileceği bir tehlikeye karşı önleyici tedbir almayı ihmal etmesi. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Üniformalı polis memurlarının verdiği talimatlara riayet etmemesi, üniformalı bir polis mensubu tarafından kendisinden istenmesi halinde yoluna devam etmesine müsaade edinceye kadar aracı durdurmaması ve bir hayvan veya aracın sorumlusu olan şahıs tarafından bu hususta kendisinden istenmesi halinde süratini düşürmemesi. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Kamu araçlarında yangın söndürme cihazı bulundurmamak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Motorlu araçlarda ilk yardım çantası bulundurmamak. % 5 1,379 TL 35 kuruş

* Sürücülerin sürüş esnasında; cep telefonu veya telsiz telefon kullanmaları, yiyip-içmeleri, bir şey okumaları, kullanmakta oldukları araçların ön, yan veya arkasına görüşlerini engelleyici şeyler koymak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 15 puan

* Motorlu traktör, tarımsal traktör ve biçerdöverlerin ve kamyonların umumi yollarda belirlenen saatler dışında kullanılmaları ve bulundurulmaları. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Seyir halinde araç sürücülerin trafik levha ve işaretlerine riayet etmemesi. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 15 puan

* Hitam bulmuş sürüş ehliyeti ile araç kullanmak veya kullanılmasına müsaade etmek. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Özel tahsisli plaka kurallarına uymamak. % 20 5,517 TL 40 kuruş + 10 puan

* Trafik ışıklarına riayet etmeme. % 20 5,517 TL 40 kuruş + 30 puan

* Hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 6.896 TL 75 kuruş + 50 puan

* Kayıt gerektirmeyen motorlu araçların ve oyuncakların yollarda kullanılması. %10 2,758 TL 70 Kuruş

* Araçların ön tamponları üzerine ek koruyucu takılması. % 50 13.793 TL 50 Kuruş + 20 puan

* Takside Taksimetre bulundurmama. % 35 9.655 TL 45 Kuruş + 20 puan

* Takside Taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada çalıştırmamak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 10 puan

* Takside Taksimetreyi yolcu taşıdığı esnada hileli çalıştırmak. % 50 13.793 TL 50 Kuruş + 30 puan

* Sürücü Eğitici Belgesi olmadan sürücü eğitimi vermek. % 25 6.896 TL 75 kuruş + 25 puan

* Şoför okulu motorlu aracında şartları yerine getirmeden sürücü yetiştirme gayesiyle ders verme. % 25 6.896 TL 75 kuruş + 15 puan

*Araç sürücüsünün kanındaki alkol oranının 100 miligramı aştığı halde alkol alarak herhangi bir yolda veya herhangi bir yerde araç kullanması ve kullanmaya teşebbüs etmesi . % 100 27,587 TL + 100 puan

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’ye kadar aşmak. %10 2,758 TL 70 Kuruş + 5 puan

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 20 km’den fazla aşmak. % 15 4.138 TL 5 Kuruş + 10 puan

* Sabit Görüntülü Radar Sistemi olan yerde hız sınırını 40 km’den fazla aşmak. % 25 6.896 TL 75 kuruş + 50 puan

* Sürüş ehliyetsiz araç kullanılmasına müsaade etmek. % 100 27,587 TL + 100 puan

* Sürüş ehliyeti sınıfından başka araç kullanmak. % 100 27,587 TL + 100 puan

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024, 12:21