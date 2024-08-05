EL-SEN EYLEMİ BİR HAFTA ASKIYA ALINDI

Bu sabah itibarı ile eylem kararı açıklayan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası Başkanı Ahmet Tuğcu bu sabah Kıb-Tek yönetim kurulu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve görüşme neticesinde yönetim kurulu kararı ile eylemi 1 hafta askıya alma kararı aldıklarını açıkladı.
Diyalog’a açıklamalarda bulunan El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu, “Vatandaşın mağdur olmaması için eylemi 1 ahfta askıya alma kararı aldık” dedi. Tuğcu, şu anda Teknecik elektrik santralinde 8 numaralı santralde 4 yıldır devam eden bir arzıa olduğunu ve bunun bakım onarımının bu süreçte yapılmamasının halka ciddi mağduriyet yaşatacağını da ifade ederek, sabah kıb-tek yönetiminin kendilerinden sorunların çözümü için 1 hafta süre istediğini kaydetti.
KIB-TEK İŞ GÜVENLİĞİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARIYOR
Tuğcu ayrıca kıb-tek yönetiminin tüm amirliklere iş güvenliğinin maksimum düzeyde olması için yazılı talimat yolladığını da söyleyerek, “Eylem gerekçelerinin başında gelen iş güvenliği önlemleri konusunda adım atıldı. KIB-Tek yönetimi en üst seviyeye çıkarılması talimatını verdi” dedi.Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024, 12:12
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