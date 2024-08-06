Mehmetçik’te yaz geceleri renklendi

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi tarafından bu yıl 62’ncisi düzenlenen Mehmetçik Üzüm Festivali’nde önceki akşam Kıbrıs Gecesi yapıldı, Grup Otantik sahne aldı.

Açıklamaya göre, Grup Otantik festivale katılan ziyaretçilere müzik ziyafeti sundu.

Festival kapsamında dün akşam yapılan Kıbrıs Gecesi’nde ayrıca ziyaretçiler hem yerel yem de uluslararası lezzetleri ve kültürleri deneyimleme fırsatı buldu.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi personeli tarafından ziyaretçilere geleneksel Mehmetçik lezzetleri olan paluze, Zivaniya ve üzüm sucuğu ikram edildi. Ayrıca, Meksika ve Hırvatistan Halk Dansları ekipleri performanslar sergiledi, kendi kültürlerine ait yiyecek ve içecekleri de ziyaretçilere sundu.

11 Ağustos Pazar gününe kadar sürecek olan Mehmetçik Üzüm Festivali’nde konserler, dans performansları ve voleybol turnuvası olmak üzere çeşitli etkinlikler de yapılacak.

Yemek Yarışması düzenlendi

Öte yandan 62. Mehmetçik Üzüm Festivali kapsamında “Üzüm Bağından Sofraya Yemek Yarışması” etkinliği düzenlendi.

Açıklamaya göre, etkinlikte 20 çeşit yemek yarıştı ve katılımcıların yaratıcılık ve yetenekleri sergilendi.

Etkinliğin jüri üyeleri, Karpaz Meslek Lisesi öğretmeni Letife Sözalp Öğdü, Bengül Pars ve Mustafa Demiryürek oldu.

Yarışmada birincilik ödülünü Louis Cemal; ikincilik ödülünü Şenay Erişen ve üçüncülük ödülünü Nuray Çınar'ın yemekleri kazandı.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu tarafından takdim edildi.

