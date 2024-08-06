‘UBP saldırı altında’

Cemre PERAL YANIKER

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, UBP Genel Başkanlığı için adaylık başvurusunu yaptı. Üstel, 21 Eylül’de yapılacak UBP 23. Olağan Kurultayı’nın “iktidarda ve istikrarla devam etme kurultayı” olduğunu söyledi.

Gelecek ay yapılacak Kurultay’ın önemine dikkat çeken Üstel, yaşanabilecek istikrarsızlıkların hükümete de yansıyacağını kaydederek, bu Kurultay’ın aynı zamanda “yeni hükümet krizlerine onay vermeme kurultayı” olduğunu belirtti.

UBP’nin ciddi bir saldırı altında olduğunu ancak bu saldırılara karşı tek yürek olduklarını ifade eden Üstel, “Muhalefet partilerini ve gazetelerini arkasına alarak kendi partisine saldırmayı, kendi hükümetini aşağılamayı marifet sayanlara, UBP üyeleri gereken cevabı sandıkta verecektir.” diye konuştu.

Üstel resmi adaylık başvurusunu yaptı

UBP Genel Başkanı Üstel, 23. Olağan Kurultayı'nda UBP Genel Başkanlığı'na resmi adaylık başvurusunu dün yaptı.

Köşklüçiftlik’teki UBP Genel Merkezi’ne saat 10.00 sıralarında eşiyle birlikte gelen Üstel, başvurusunu UBP Genel Sekreter Oğuzhan Hasipoğlu’na sundu.

Üstel, daha sonra basına açıklamalarda bulundu. Açıklama esnasında, UBP’li bazı bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanları da hazır bulunarak, Üstel’e destek verdi.

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, başvuru sonrası UBP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamada, UBP’nin Kıbrıs Türk halkının özünü ve ruhunu temsil eden, güneşi ile ülkeyi aydınlatan, varoluş mücadelesinin sönmez meşalesi, KKTC’yi kuran ve yaşatan, insanların yıkılmaz kalesi olduğunu söyledi.

Üstel, UBP’nin 20 bine yakın aktif üyesi, örgütleri, kadın ve gençlik kolları ile ülkenin aynı zamanda en büyük partisi olduğuna dikkat çekerek, Kurultay’da söz konusu binlerce kişinin tek yürek olacağına, özgür iradesini sandıklara yansıtarak, iktidarın ve istikrarın devamına güçlü bir destek vereceğine inanç belirtti.

İlk evim desteği, kırsal kesim arsalarının altyapılarının tamamlanması, şehit ailelerine tapuların dağıtılması gibi başarıları da hatırlatan Üstel, çalıştıklarını ve sonucunda ülkenin kazandığını kaydetti.

Sırada tüm projeleri tamamlamak ve yeni projelere başlamak olduğunu belirten Üstel, “Kimsenin kuşkusu olmasın, üyelerimizin büyük desteğiyle daha da güçlendireceğimiz iktidarımızla verdiğimiz tüm sözleri yerine getireceğiz.” dedi.

Türkiye ile çok uyumluyuz

Üstel, Türkiye ile ilişkilerde son dönemlerin en uyumlu günlerinin yaşandığını da belirterek, imzalanan her protokolle kaynaklarda yeni rekorlara imza atıldığını, ikili ilişkilerde ciddi bir güven tesis edildiğini, gerçekleştirilemeyecek veya acil olmayan konuların açıkça konuşulabildiğini söyledi.

“Gerçekleştiremeyeceğimiz sözler vermiyor ama imza attıysak gereğini yapıyoruz.” diyen Üstel, siyasi istikrarla hükümete güvenin arttığını ifade etti.

Bu istikrarlı gidişten rahatsız olanların varlığına da işaret eden Üstel, bu nedenle Kurultay’ın çok önemli olduğunu dile getirdi ve şöyle dedi:

“Bu Kurultay sadece bir başkanlık seçimi değildir. Bu Kurultay’ı sıradan bir başkanlık seçimi olarak gösterenler ciddi hataya düşerler. Bu Kurultay’ı kişisel hesapların görüleceği bir kurultay olarak görenler de büyük hataya düşerler. Bu Kurultay, hükümetimizle, iktidarda ve istikrarla devam etme Kurultayı’dır.”

UBP’yi bölemeyecekler

Üstel, Kurultay’ın aynı zamanda, “yeni hükümet krizlerine onay vermeme”, “erken seçim bekleyenlere, Türkiye ilişkilerini sarsmak isteyenlere, UBP içinde karışıklık yaratarak iktidar olmayı hedefleyenlere, parti içi krizler peşinde koşanlara dur deme” kurultayı olduğunu da kaydederek, Kurultay’da “İstikrar sürsün, iktidar sürsün, UBP kazansın, KKTC kazansın” diyenlerin zaferle çıkacağını belirtti.

Kurultay sürecinin başladığı günden itibaren, şahsına, ailesine, hükümete ve yöneticilerine yönelik “atılmadık çamur bırakılmadığı” da söyleyen Üstel, bazı kişilerin saygı sınırlarını aşarak saldırdığını, muhalefetin UBP’yi karıştırmak için ellerinden geleni yaptığını ve gazetelerini UBP kurultayını dizayn etmek için kullandığını dile getirdi.

Kendi partisine de saldıranlara UBP üyelerinin gereken cevabı vereceğini vurgulayan Üstel, şöyle konuştu:

“Bilsinler ki; siyasi çıkarları için kendi hükümetlerini dahi iktidardan düşürmeyi göze alanlar, ‘Ben yoksam UBP de yok olsun’ mantığına sahip olanlar bize ’UBP ya da güneş sevgisi’ öğretemez.

Muhalefet de bilsin ki; UBP’yi bölemeyecekler. Bizi iktidardan götüremeyecekler. Bizi erken seçime mecbur bırakamayacaklar.

Bu kurultaydan hiç olmadığımız kadar bir çıkacağız. Güçlü çıkacağız. Önümüzdeki tüm seçimleri kazanarak zaferden zafere koşacağız.”

Size istikrar vadediyorum

Üstel, ulaştırma sorunlarını çözmüş, çevre yollarını tamamlamış, hastanelerini açmış, enerji sorununa köklü çözümler bulmuş, alım gücünün giderek yükseldiği, refah seviyesinin arttığı, tüm sektörlerin hükümet tarafından desteklendiği bir ülke ve ulusal bir çözüm vizyonu haline dönüşen iki devletli çözümün arkasında sapa sağlam duran bir UBP vadettiğini kaydetti.

“Başkaları kaos peşindeyken ben size istikrar vadediyorum.” ifadelerini kullanan Üstel, “Partimizle yeni zaferlere devam diyoruz.” ifadelerini kullandı.

