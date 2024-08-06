Adaylar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek tescilli güzellik yarışması Miss Kuzey Kıbrıs Güzellik Yarışması ile Bay Kuzey Kıbrıs 2024 yarışmalarının finalistleri belirlendi.

Miss Kuzey Kıbrıs 2024 finalinde 12, Bay Kuzey Kıbrıs 2024 finalinde ise 11 finalist 2024 yılının kraliçe ve bayı olmak için yarışacak. Yarışmaların görkemli finali 16 Ağustos 2024 Cuma gecesi 21.00’de BRT ekranlarından canlı yayınla taçlanacak.

Yarışmaların davetiyelerinin tüm geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.



