Güvence verdi

Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecektir" dedi.

Güler, "Bölgemizde yayılmacı emeller besleyenlere, bu coğrafyayı kendi kirli planlarını uygulama sahası olarak görenlere karşı, ülkemizin ve aziz milletimizin bekasını koruma noktasında gerekli güç ve kudrete sahibiz." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Bakan Yardımcıları Alpaslan Kavaklıoğlu, Celal Sami Tüfekci ile yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Güler, "Küresel ve bölgesel düzeyde kritik gelişmelerin yaşandığı, güvenlik ortamının her geçen gün karmaşık ve öngörülemez bir hal aldığı günümüzde, ülkemizin ve asil milletimizin bütünlüğünü sağlamak, milli hak ve menfaatlerimizi korumak konusundaki faaliyetlerimiz aynı kararlılıkla devam etmektedir." ifadesini kullandı. Tüm bu faaliyetleriyle birlikte stratejik ve çok boyutlu politikalarının bir yansıması olarak dost ve müttefik ülkelerle ikili ilişkileri geliştirmeye büyük önem verdiklerini bildiren Güler, şöyle devam etti:

"Terörle mücadele harekatında ve farklı coğrafyalarda icra ettiğimiz diğer harekatlarda elde ettiğimiz başarılar, bölge ülkelerinin bize olan güvenin artması ve bu suretle başta terörle mücadele olmak üzere güvenlik konularında yeni inisiyatifler geliştirilmesini sağlamıştır. Sorunlara tarafsız ve ilkeli yaklaşımımız, dünyada ve bölgemizde barışa sağladığımız katkılar, dost ve kardeş ülkelere verdiğimiz destek ile karşılıklı güven ve işbirliği temelinde geliştirdiğimiz çok boyutlu ilişkiler, Türkiye'yi Balkanlardan Kafkaslara, Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafyada aranılan ve güvenilir ülke konumuna getirmiştir."

"Adada duruşumuz devam edecektir"

Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü'nü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını hatırlatarak, "Gözbebeğimiz olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada hak ettiği yeri alması için yoğun gayretlerimize de devam ediyoruz. Adada iki devletli çözüme yönelik duruşumuz ve soydaşlarımıza verdiğimiz destek bundan sonra da artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

