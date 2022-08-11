Zarar 2 milyon lira

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi Belediyesi Plajında faaliyet gösteren restoranda dün sabah yangın çıktı. Turizm bölgesi olan alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına itfaiye, Orman Dairesi ekipleri ve Yeniboğaziçi Belediyesine ait tankerlerle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürülürken, restoran kullanılmaz hale geldi. Yangının gaz kaçağı yüzünden çıktığı tahmin edilirken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Yangın nedeniyle oluşan zararın 2 milyon lira olduğu ifade edildi.

Polisten yapılan açıklamada dün 07. 20 sıralarında meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada ise yangından dolayı büyük üzüntü duyulduğu ifade edilirken, bölge sakinlerine “en kısa zamanda daha da güzelini inşa edeceğiz” mesajı verildi.

Zurnacılar: Daha güzelini inşa edeceğiz

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar yangınla ilgili değerlendirmede bulundu.

Zurnacılar, yanan yerin halkın restorandı olduğunu ve şu an tamamen yanmış olmasından büyük üzüntü duyduklarını belirti.

Mustafa Zurnacılar restoranın en kısa sürede yeniden yapılandırılacağını dile getirerek ” Halkımız rahat olsun, çok kısa sürede, daha güzelini inşa edeceğiz” dedi.