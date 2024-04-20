Elçilik önünde toplandılar

Abdullah SUİÇMEZ

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği öncülüğünde, “Adalete Işık Tut” sloganı ve sanıkların olası kastla yargılanması talebiyle dün Lefkoşa’da yürüyüş düzenlendi.

Sabahın erken saatlerinde Gazimağusa’dan ellerinde meşalelerle yola çıkan “Şampiyon Melekler”in ailelerinin Lefkoşa terminal alanına ulaşmasının ardından, burada toplanan birçok vatandaş, siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerinin de katımıyla yürüyüş saat 19.00’da başladı.

Adıyaman’da devam edecek olan İsias Otel davası öncesinde yapılan yürüyüşte meşaleler eşliğinde Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği önüne gidildi.

Bazı katılımcılar ve aileler yürüyüş başlamadan önce, toplanma yeri olan terminalde ellerinde meşalelerle durarak “adalet” yazısı oluşturdu. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde “İsisas Ortak Davamızdır”, “Adalet İçin Yürüyoruz” yazılı pankartlar taşıdı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Sıla Çolakoğlu, Sami Özuslu, Ürün Solyalı, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı üst düzey yetkililer yürüyüşe katkı sağladı.

“ Canlarımızı bıraktığımız Adıyaman’da olacağız”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, yürüyüşte yaptığı konuşmada, “Dava yolumuzun uzun olacağını en başından beri hep söyledik.” ifadelerini kullandı. “Dava sürecinde bizleri üzen kararlar alınmıştır.” Diye konuşan arakaya, “Bizim tek davamız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğü.” dedi. Adalet arayışının, 72 kişiye mezar olan bu yapının ortaya çıkmasında ismi geçen tüm kişilerin ve sorumluların hak ettikleri en ağır hukuki cezaları alana kadar, olası kastla yargılanıp hüküm giyene kadar devam edeceğini söyleyen Karakaya, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “İlk günden beri kapanmayacak yaralarımızı yapımızı bir kenara koyarak bize bu acıyı yaşatanların ve koskoca bir nesli yok edenlerin cezasını çekmesi gerektiğini hep birlikte dile getirerek ‘adalet’ diyerek kaçındık. Bu güne kadar, suçluların belli desteklerle aldırdığı tek bir rapor dışında gerek savcılık gerekirse bizler tarafından alınan dört farklı teknik bilirkişi raporunda binanın bütün kusurları nettir. Suçlar sabittir ve suçlular bellidir. Mahkeme bu gerçekler doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Verilen ara kararlarla bizlerin bu yoldan döneceğine inananlara cevabımız nettir. Bu kararlılığımız son nefesimize kadar devam edecektir çünkü bizim meleklerimize verilmiş sözümüz var. Önümüzdeki hafta bizler için dünyanın en güzel kokusunu dünyanın en güzel gülüşüne dünyanın en güzel yüzünü dünyanın en güzel sarışını kısacası canlarımızın geleceğimizi bıraktığımız Adıyaman’da olacağız.”

Dava süreci

İsias Otel’le ilgili dava Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3-5 Ocak tarihlerinde görüşülmüştü. 11 zanlının 5’inin tutuklu 6’sının adli kontrolle serbest yargılandığı davada mahkeme zanlıların tutukluluk durumlarında değişiklik yapmamış, dosyanın bilirkişiye havalesine karar vermişti. Sonraki süreçte 2 sanık tahliye edilmişti. İsias Otel davası, 26 Nisan’da Adıyaman Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edecek.