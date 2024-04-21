İzinsiz müdahale

Rum polisi ve Rum Milli Muhafız Ordusu deniz güçlerinin uyguladığı sığınmacı teknelerini geri itme (pushback) operasyonlarını herhangi bir yasal dayanağı olmadan ve Lübnan ile herhangi bir anlaşma yapılmadan uyguladığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Başkan, Tehditlerini Gerçekleştirdi… Hükümet, Hoşa Gitmeyecek Önlemler Alacağını Duyurdu” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, sığınmacılar konusunda “bazılarının hoşlanmayacağı önlemler alma tehdidini gerçekleştirdiğine” dikkat çekti.

Haberde, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin geçen yaz (29 Temmuz ve 2 Ağustos’ta) Rum yönetiminin, teknelerle Güney Kıbrıs’ta karaya çıkmaya çalışan 109 Suriyeli sığınmacıyı deniz yoluyla Lübnan’a geri göndermesine tepki gösterdiği hatırlatıldı.

Habere göre, geçen yıl sığınmacı tekneleri Liman ve Deniz Polisi tekneleri eşliğinde Beyrut’a götürülüp Lübnan makamlarına teslim edilmiş, Lübnan makamları da Suriye’ye sınır dışı etmişti. Bunun üzerine BM, Rum makamlarına “parmak sallamıştı” ve Mülteciler Yüksek Komiserliği “daha önce ikamet ettikleri ülkeye yeniden gitmek isteyen ve kendi ülkelerine gönderilmekten korkan herkes korunma ihtiyaçlarının doğru karşılanması için yeniden kabul edilmelidir” demişti. AB de 2021’den beridir üye devletleri, insan haklarına aykırı olan "pushback" uygulamasına son vermeleri konusunda uyarıyor.

Rum Yabancılar ve Muhaceret Dairesi Harekat Birimi Başkanı Petros Zenios dün SİGMA’ya yaptığı açıklamada, sığınmacı teknelerini, Güney Kıbrıs’ın “yolgeçen hanı olmadığı” mesajını vermek maksadıyla Lübnan’a geri döndürdüklerini söyledi. Bu yıl içerisinde Güney Kıbrıs’a 780’i çocuk, 4 bin sığınmacı ulaştığını, varlıklarının sorun yarattığını söyledi.

Sığınmacıların savaş bölgelerinden gelmediğini söyleyen Zenios, “devleti, makamları, liman polisi olan ve gerek bizim gerek AB’nin yardımıyla tedbir alması gereken bir ülkeden, Lübnan’dan geliyorlar.” ifadesini kullandı.