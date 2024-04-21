‘Beraber hareket edelim’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile AKEL, dün “İki Toplumlu Eğitim Paneli” düzenledi.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) salonunda yer alan panelde, açılış konuşmalarını CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu yaptı.

Tufan Erhürman, çözümün adının “federasyon” olduğunu belirterek, “federalizm” ve “federasyon” kavramları arasındaki farka değindi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu da, “Ortak vatanımızı yaratma çabasını birlikte güçlendirelim” çağrısında bulundu.

Hamit Sakallı ve İlias Dimitriu moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, “Federasyon Yolunda Eğitim Sistemi” başlığıyla Salih Sarpten sunum yaptı.

“Kıbrıs’ta Dün, Bugün ve Yarın Eğitim Sistemi ve Ulusal İdeolojiler” başlıklı sunumu Dr. Yannos Sokratus, “Kıbrıs’ta Barış Eğitimi” başlıklı sunumu Dr. Gülçin Keleşzade, “Eğitimde Kıbrıs’ın Kurgusal bir Tarihçesi” başlıklı sunumu ise Dr. Mihalis Mihail yaptı.

Panele, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy, partililer, Kıbrıslı Rum ve milletvekilleri de katıldı.

Erhürman: Önemli bir dönemeçteyiz

CTP- AKEL eğitim gruplarının yaptığı çalışma için teşekkür ederek sözlerine başlayan Erhürman, çok önemli bir dönemeçte olunduğuna dikkat çekti.

Kavramları yeniden gözden geçirmenin önemine işaret eden Erhürman, “Bizler çok iyi biliyoruz ki bu ülkede bir çözüme ulaşacaksak, bunun yolu iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayanan federasyondur. Bu çözümün adıdır, çözümün adı federasyondur” dedi.

Çözümün adıyla, federalizm kavramının çoğu zaman karıştırıldığına dikkat çeken Erhürman, federasyon başka, federalizm başka bir kavram olduğuna vurgu yaptı.

“Bu ayrımın netleşmesi gerekiyor. Federasyon, imzaların atıldığı gün ortaya çıkacak olan yönetim biçimidir ve çözümün de adıdır. Ama federalizm için federasyonunun kurulmasını beklemeye gerek olmadığı gibi federasyon kurulduktan sonra da bu ideali sürdürmek gerekir” diyen Erhürman, federalizmin tanımının da çok net ortaya koyulması gerektiğine işaret etti.

Stefanu: Geçmişin acı derslerinden sonuçlar çıkarmalıyız

AKEL Genel Sekrerteri Stefanos Stefanu, çok kritik bir konuya ilişkin AKEL ve CTP’nin eğitim çalışma gruplarının düzenlediği faaliyetin önemine işaret etti. “Birbirimizin dilini öğrenmemiz önemli ama öncelikle ortak devleti birlikte yönetmek isteyen insanlar olarak, kendimizi diğerinin yerine koyabilmeliyiz” diyen Stefanu, Kıbrıs’ta ortak yaşamı hayata geçirebilmenin önemine işaret etti. Bu yöndeki girişimin zorluklarıyla ilgili örnekler veren Stefanu, “1988’de Yorgos Vasiliu AKEL’in bir hedefini önümüze koydu ve ilerledi. Bu, Kıbrıs’ta bir Kıbrıs Üniversitesi kurulma hedefiydi. Özellikle sağ kesimler, böylesi bir girişimin gerçeklemesi konusunu istemiyorlardı” diye konuştu.

İki toplumun barış içinde bir arada yaşamasının, yılın eğitim hedefi olarak belirlendiğini vurgulayan Stefanu, “Medyanın büyük kesimi, milletvekilleri, resmen yırtınarak, bu çabaya karşı çıktılar. Çünkü onlar, 'köklerimizi kaybedeceğiz, hepimizi Türkleştirecekler' diyerek bu olumlu adıma karşı çıktılar” dedi.

Kıbrıs’ta çok sayıda ön yargı bulunduğunun altını çizen Stefanu, eğitim alanında ileriye doğru adım atabilmede karşılaşılan zorlukları ifade etti.

AKEL ve CTP olarak iki partinin ortaya koyduğu girişimi selamlayan Stefanu, barış kültürünü geliştirmek adına adımlar atmanın önemine işaret etti. Stefanos Stefanu, “Eminim ki dün, bugün ve yarın birbiriyle uyumlu hale getirilebilir. Geçmişin acı derslerinden sonuçlar çıkarmalıyız. Şovenizme, nefrete ve kine karşı birlikte hareket edelim. Ortak vatanımızı yaratma çabasını birlikte güçlendirelim” diye ekledi.