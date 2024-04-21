İğrenç bir olay

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iğrenç bir olayın yaşandığı ileri sürüldü. İddialara göre F.A. isimli baba, yatak odası içerisinde 15 yaşındaki kızının göğüs ve cinsel organını sıkarak cinsel saldırıda bulundu. Zanlı daha sonra “Bu gece benim olacaksın” diyerek çocuğun cinsel istismarı suçlarını işledi. Müşteki kızın, sosyal hizmetler görevlileri nezaretinde ifade vermesinin ardından baba gözaltına alınarak dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Yatak odasında cinsel saldırıda bulundu

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlı F.A.’nın, 18 Nisan’da, saat 21.00 ile 22.00 saatleri arasında, Gazimağusa’da, Gülseren Bölgesi’ndeki ikametgahı içerisinde, çocuk yatak odası içerisinde, 15 yaşındaki kızı olan müştekinin göğüs ve cinsel organını sıktıktan sonra, “Bu gece benim olacaksın” dediğini açıkladı.

Zanlının, müştekinin sosyal hizmetler görevlileri nezaretinde ifade vermesinin ardından gözaltına alındığını belirten polis, olayın yaşandığı esnada evde zanlının diğer 2 kızının da olduğunu ve zanlının serbest kalması halinde konu tanıklara etki edeceğini belirtti ve soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

“Kesinlikle yapmadım”

Mahkemede söz alan zanlı, “kızım sorunlu biri, kesinlikle öyle birşey yapmadım” diyerek kendini savundu. Mahkeme, zanlının, soruşturma maksatlı 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.