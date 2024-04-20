‘Renkli zehir’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı ihbarla harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 47 yaşındaki Fetin Kadı’nın evine baskın yaptı. Polis, operasyonda toplam ağırlıkları 50 gram olan uyuşturuculu beyaz, mavi ve yeşil 52 adet kağıt ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Fetin Kadı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru İbrahim Gökova, 18 Nisan 2024 tarihinde saat 16.30 sıralarında, zanlının Sakarya bölgesinde bulunan ikametgahında uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını söyledi.

Evde yapılan arama sonucu, yatak odasında, çekmece içerisinde, 4 parça, 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid içeren kağıt ile yine her bir sayfası sentetik cannabinoid içeren, 35 gram ağırlığında 46 sayfalık karton not defteri ele geçirdiklerini açıkladı.

Polis, elbise dolabında ise bir adet 7 gram ağırlığında, sentetik cannabinoid içeren mavi karton kağıt ile bir adet 3 gram yeşil karton kağıt ele geçirdiklerini de aktardı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

