Giamare İtalian Cuisine Restoran’da

Reha ARAR - yorum

Akdeniz’in engin, mavi, pırıl pırıl temiz sularına baktığınız zaman, yemek kültürü olarak ilk önce eminim ki; Akdeniz yemek kültürünün zengin oyuncusu İtalyan mutfağını düşünürsünüz. İşte gastronominin dünyadaki en önemlisi olan, İtalyan mutfağının çok genç aktörü ile şu an da karşı karşıyasınız.

Burada tadacağınız lezzetler aslında bir aranjmanı süsleyen çiçeklerden oluşuyor. Kimisi güzel kokuyor, kimisi çok hafif bir geniz yakabilirken, kimisi de gözlerinizi neşelendiriyor.

Merit Park Hotel’in Kıbrıs’ta tanınmasının en önemli faktörlerinden biri, bölge insanına hitap eden Ala Carte restoranlarıdır. Aslında burada otelin Genel Müdürü Alper Pınar’ın yarattığı bir marka olan Kekik’e, olmazsa olmazı Fora Balık’a sonra da bugünkü yazımızın konusu olan Giamare İtalian Cuisine restorana gelelim.

Öncelikle menüye baktığınızda, Kuzey İtalya, Orta İtalya ve Güney İtalya bölgelerinden çeşitli tatları bir arada bulabileceksiniz. Baş Aşçı Ceyhun Atalay’ın özenle hazırladığı menüye, Porchini ve Porto Bello mantarların Pancar köpüğü ile muhteşem uyumu olan “Cappucino” çorbası ile başlayabilirsiniz. Başlangıçlarda, dana bonfile, roka, parmesan, çam fıstığı, Ailoli sos, ekşi krema ile adeta bir sanat eseri olan “Dana Carpaccio”, özel narenciye sosunda pişirilmiş “Ceviche Di Branzino” ve çıtır Yedikule yapraklarıyla ile hazırlanan tavuk veya karides seçenekleriyle “Insalate Caesar” damağınızda unutamayacağınız lezzetler bırakacaktır. Şefin özel lezzetlerine gelince, “Istakozlu Risotto”, “Trüf Dolgulu Ravioli”, “Kum Midyeli Linguine” ve olmazsa olmaz “Tagliatelle a la bolognese” favori tatlarınız olacaktır.

Beynimde bir kırmızı ışık yanıp sönüyor. Sizleri uyarmam gerekiyor ki ana yemek ve tatlıya da yer bırakmalısınız.

Ana yemek olarak fermente pane harcı ile pişirilen “Minekop” ve özel olarak 28 gün boyunca dinlendirildikten sonra “Josper”da pişirilen “Tagliata di Manzo”yu mutlaka denemelisiniz. Bu lezzet şölenini taçlandırmak için tatlıya geçebiliriz. “Tiramisu”, “Latte Creme Brulee” ve İtalyan Merengi ile lezzetlendirilmiş “Torta Con Meringata Al Kumquat” ın gerçek lezzetlerini tadımlayacağınız adres, Giamare İtalian Cuisine olacaktır.

Hafif bir İtalyan müziği, Akdeniz’in bazen hırçınlaşan dalgaları fakat gittiğimiz gün çarşaf gibi olan denizin vermiş olduğu huzur, İtalyan kültürüne uygun dekore edilmiş ambiyans ve de İtalyan yemek kültürünün başarılı şefin el emeklerine teşekkür etmemek mümkün değil.