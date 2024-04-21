Gazze diplomasisi

İsrail-İran gerginliği sürerken bir yandan da İsrail Gazze'deki saldırılarını devam ettiriyor. Gazze'de ateşkes arayışları da şu ana dek sonuç vermedi. Türkiye diplomatik çabalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan ve 2,5 saat süren görüşmede ateşkes çabaları, insani yardımların ulaştırılması ele alındı. Görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan bir açıklama yapıldı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin uluslararası toplumun dikkatini Filistinlilere uygulanan zulme çekmek için diplomatik gayretlerini sürdürdüğünü ve vahşetin son bulması ile acil kalıcı ateşkes ihtiyacının her fırsatta vurgulandığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye’nin her zeminde Gazze’ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

Filistinliler birlik içinde hareket etmeli

Filistinlilerin birlik içinde hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e verilecek en güçlü cevabın ve zaferin yolunun birlik ve bütünlükten geçtiğini ve uluslararası kamuoyunu yanlış yönlendiren İsrail’e karşı Filistin’in haklı davasının ve gerçeklerin daha çok anlatılması gerektiğini söyledi. Görüşmede Türkiye’nin Gazze’ye yardımlarının sürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e yönelik bir dizi yaptırımın da hayata geçirildiğini anlattı.

Ateşkes sağlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haniye ile görüşmesinin ardından Türkiye'ye ziyarette bulunan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve Mısır ikili ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı. İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırıları sürdükçe gerilimin ve çatışmaların bölgeye yayılma riskinin bulunduğunu belirten Erdoğan, bölgenin tamamının çatışma sarmalı içine düşmemesi için İsrail-İran gerginliğinin azaltılmasının önemli, bunun için İslam ülkelerinin birlikte çalışmasının ise elzem olduğunu ifade etti. Bölgede kalıcı çözüm için sağduyulu hareketin, stratejik aklın kullanılmasının hayati önemde olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki İsrail zulmünün son bulması için de öncelikle acil kalıcı ateşkesin tesisinin ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşımının gerekli olduğunu belirtti.