Türkiye’de can kaybı 4 bin 489

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Mayıs Türkiye Coronavirüs tablosunu açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de can kaybı 28 artarak 4 bin 489 oldu. Yapılan 36 bin 155 testte bin 141 yeni vaka tespit edildi. Türkiye'de son 24 saatte bin 141 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 28 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 162 bin 120, can kaybı 4 bin 489 oldu.

Son 24 saatte 1594 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 125 bin 963 oldu. Sağlık Bakanı Koca, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor." dedi.

Koca, "Gelecek günler, el hijyenine dikkate, maske ve sosyal mesafe kuralına birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." ifadelerini kullandı.

