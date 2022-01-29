Ucuz atlattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, Büyük Sanayi Bölgesi’nin karşı tarafında, yapımı devam eden yolda meydana gelen kazada 28 yaşındaki sürücü Mehmet Türkmen hafif yaralandı. Mehmet Türkmen Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, kontrol altına alındı.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Türkmen, yönetimindeki silindir araç ile Büyük Sanayi Bölgesi karşısında yapımı devam eden yol içerisinde geri geri gittiği esnada, dikkatsizliği sonucu bir buçuk metre derinliğindeki toprak alana girmesi sonucu devrildi.

Kaza sonucu yaralanan Mehmet Türkmen, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.