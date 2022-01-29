İstenen para 35 bin Euro

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Esentepe bölgesinde 24 Ocak gecesi meydana gelen soygun olayının perde gerisi aralandı.

Eunice Nyamandi’nin evini basan zanlıların amacının 35 bin Euro tahsil etmek olduğu tespit edildi.

Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler ve Bülent Can Şen’in olay esnasında kar maskesi taktıkları, Nyamandı’den 35 bin Euro istedikleri ve silah zoruyla 10 bin liralık cep telefonuna el koydukları açıklandı.

Polisin çalınan cep telefonunun sinyalini takip ederek, zanlılara ulaştığı açıklandı.

Soruşturma çok yönlü sürerken, evi bastıkları öne sürülen Mehmet Topaloğulları, Hüseyin Sariler ve Bülent Can Şen ile suçla bağlantılı tutuklanan Seren Fellahoğlu dün mahkemeye çıkarıldı.

Maske takıp silahla ev bastılar

Duruşmada olayı aktaran polis, 24 Ocak 2022 tarihinde saat 01.30 sularında kar maskeli ve silahlı 3 erkek şahsın Esentepe bölgesinde Eunice Nyamandi’nin kaldığı eve açık unutulan pencereden girdiklerini söyledi. Polis, zanlıların önce evin tüm odalarının ve banyonun kapısına tekme atıp kırdığını, daha sonra silah zoruyla Nyamandi’nin 10 bin lira değerindeki İphone Pro marka cep telefonunu aldıklarını ve “borcunu en geç cumaya kadar ödeyeceksin ve bu olayı da polise bildirmeyeceksin” diyerek tehdit ettiklerini ifade etti.

Polis, şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, Nyamandi’nin cep telefonunun takip alındığını söyledi. Polis, baz istasyonlarından yapılan araştırmada telefon sinyalinin Girne’den Güzelyurt’a oradan da Lefkoşa’ya gidildiğini gösterdiğini açıkladı. Polis, son olarak sinyalin yeniden Girne’ye yönlendiğini ifade etti.

Polis memuru, baz istasyonlarından elde edilen güzergahlardaki mobesse kayıtlarının incelendiğini, kiralık bir aracın tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu aracın Seren Fellahoğlu tarafından kiralandığını belirlediklerini söyledi.

Polis, Seren Fellahoğlu, aynı evde birlikte kaldığı Mehmet Topaloğulları’nın gözaltına alındığını söyledi. Polis, ayrıca görüntülerde kiralık aracın ön koltuğunda oturan Hüseyin Sariler ile Mehmet Topaloğulları’nın çok net bir şekilde görüldüğünü ifade etti. Polis memuru, Sariler’in de tutuklandığını ifade ederken, arka koltukta birisinin oturduğunu ancak o şahsın görülmediğini söyledi. Polis, ayrıca Mehmet Topaloğulları’nın Güzelyurt’taki evinde yapılan aramada 14 gram uyuşturucu madde ele geçirdiklerini açıkladı.

Silahları teslim aldılar

Yapılan soruşturma sonucu suçla bağlantılı görüşen Bülent Can Şen’in de önceki gün tutuklandığını ifade eden polis, zanlının ifadesinde Güzelyurtlu tanımadığı bir şahsın 35 bin Euro alacağı olduğunu, bu parayı tahsil etmelerini istediğini, bu iş için iki silah ayarladığını beyan ettiğini açıkladı.

Polis, Şen’in Topaloğulları ve Fellahoğlu ile birlikte Alayköy’e silahları bırakılan yerde almaya gittiklerini söylediğini aktardı.

Polis, zanlıların silahları tekrar Alayköy’e bıraktıklarını, çalınan cep telefonunu ise kırıp attıklarını ancak ne telefonunun ne de silahların söylenilen yerlerde bulunmadığını açıkladı. Polis, zanlı Sariler’in cep telefonunda bir siyah diğer metalik iki silah resmi bulduklarını belirtti.

Polis, Nyamandi’nin de ifadesinde zanlıların elinde biri siyah diğeri metalik renk iki silah gördüğünü anlattığını açıkladı.

Polis, ayrıca Sariler’in cep telefonunda Nyamandi’nin çalınan telefonunun ekran görüntülerine dair resim bulduklarını da söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamere ve cep telefonu dökümleri olduğunu belirten polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talep edilen süre yerine zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.