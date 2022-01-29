28 milyon nerede?

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’de faaliyet gösteren Cratos Premium Hotel içerisindeki çelik kasanın açılması olayıyla ilgili demirci ustası Ümit Yalvacı tutuklandı.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, duruşmada iddialar aktarıldı.

Otelin casinosuna ait kasanın 2020 yılı Aralık ayı içerisinde açılmasıyla ilgili zanlının önceki gün tutuklandığı belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2020 yılı Aralık ayı içerisinde Girne’de faaliyet gösteren Cratos Casino’nun kasasının açılması meselesiyle ilgili tutuklandığını söyledi. Polis, Kemal Bozoğlu’nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında önceki gün ellerine bir fotoğraf ulaştığını, otelin bahçesinde çekilmiş resimde arkası dönük olan bir şahsın zanlı olabileceğine dair şüphe olduğunu bu yönde araştırma yapacaklarını ifade etti.

Polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Savunma: Mal sahibi değil şikayetçi olamaz

Zanlının avukatı ise fotoğraftaki şahsın müvekkili olduğuna dair bir ifade veya kanıt olmadığını söyledi. Savunma, polisin soruşturma yapmasında bir sakınca olmadığını, davanın eski olduğunu, zanlının kanıtlara etki edemeyeceğini ifade etti.

Savunma, şikayetçi konumunda olan Kemal Bozoğlu’nun da mal sahibi olmadığını, bu nedenle şikayetinin dikkate alınmamasını gerektiğini belirtti.

Savunma, ayrıca dava dosyasındaki belgelerde kasadaki 28 milyon liranın başka bir kasaya aktarıldığına ve otel müdürünün teslim aldığına dair belge olduğunu ifade ederek, kasada para olduğuna dair polisin de ortaya iddia koymadığını söyledi. Savunma, zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini ifade ederek, teminatla serbest bırakılmasının talep etti.

Mahkeme aktarılan olguları değerlendirdi; zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir, soruşturmanın erken bitirilmesi için de direktif verdi.