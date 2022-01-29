Üçü de karantinada

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya ve Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip Coronavirüse yakalandı. Çavuşoğlu, Derya ve Edip test sonuçlarının pozitif çıktığını sosyal medya hesaplarından açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çavuşoğlu, düzenli olarak yaptırdığı PCR testleri sonucu bugün testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Çavuşoğlu: Kendimi çok iyi hissediyorum

Kendisinin ve ailesinin izole olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Kesinlikle, aşı önemli. Hatırlatma dozum da yapılmıştı, kendimi çok iyi hissediyorum” ifadesini kullandı.

Nazım Çavuşoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Düzenli olarak yaptırmış olduğum PCR testim pozitif olarak sonuçlandı.

Ailemle birlikte gerekli tedbirleri aldık, izoleyiz.

Kesinlikle, aşı önemli. Hatırlatma dozum da yapılmıştı, kendimi çok iyi hissediyorum.

Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum.”

Derya: Aşılarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin

Doğuş Derya ise semptom göstermesi üzerine test yaptırdığını, sonucun pozitif çıkması üzerine karantinaya girdiğini belirtti.

Derya şunları belirtti:

“Kendimi iyi hissediyorum, sanırım bunda aşılarımı aksatmadan yapmış olmamın etkisi büyük... 7-10 günlük bir izolasyon sürecinden sonra yeniden sokağa döneceğim.

Testlerinizi ve aşılarınızı yaptırmayı ihmal etmeyin, maskecikleri çıkarmayın herkese kocaman sevgi.”

Edip: Evde izole olacağım

Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, Coronavirüs testinin pozitif çıktığı duyurdu.

Edip, , “Ne kadar dikkatli olursak olalım, rutin testlerimizi yaptırmakta fayda var. Karantina süresince evde izole olacağım” dedi.