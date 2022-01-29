‘Şirin’ sertleşti

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı eski kız arkadaşını darp ettiği ve şikayet edilince tehdit ettiği öne sürüşen Hakan Şirin şikayet üzerine tutuklandı. Zanlı dün yargılanacağı davalardan teminata bağlanmak üzere mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının borç meselesi nedeniyle tartıştığı eski kız arkadaşının boğazını sıktığı ve yüzüne tokat attığı belirtildi. Zanlının polisi şikayet edildiğini duyunca da eski kız arkadaşını telefonla arayarak, “Beni polise şikayet ettin, seni öldüreceğim, paranı alamayacaksın, bu ada senin sonun olacak” diyerek tehdit ettiği açıklandı.

Bu ada senin sonun olacak

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Meltem Uçar, zanlının, 26 Ocak 2022 tarihinde, Gazimağusa’da bir barda, borçlu olduğu eski kız arkadaşı ile tartıştığını söyledi. Polis, zanlının eski kız arkadaşının kollarını çektikten sonra boğazını sıktığını ve yüzüne tokat attığını ifade etti.

Polis, zanlının, aynı gün gözaltına alındığını ve kendisine dava tebliğ edildiğini belirtti. Polis, zanlının daha sonra eski kız arkadaşını telefonla arayarak, “Beni polise şikayet ettin, seni öldüreceğim, paranı alamayacaksın, bu ada senin sonun olacak” diyerek telefonda tacizlik suçunu işlediğini aktardı.

Polis, zanlının suçlamaları reddettiğini de açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 3 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve 2 kefilin 50’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.