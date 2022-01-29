Torbacıya suçüstü

Lefkoşa’da uyuşturucu satışı yapan Osato Mercy Efeovbokhan, son işinde yakayı ele verdi. Satmak için bir şahıstan her biri bir buçuk gram şeklinde 5 paket hintkeneviriyle yakalanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiği; uyuşturucu paketlerini tanesini 300 liraya satacağına dair itirafta bulunduğu açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 26 Ocak 2022 tarihinde saat 20.15 sıralarında Lefkoşa'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir ekip tarafından şüpheli bir şekilde seyir halinde tespit edilen ZLZ 204 plakalı Ford Fiesta marka kiralık salon aracın durdurulduğunu söyledi. Polis, araçta yapılan aramada küçük el çantası içerisinde beş ayrı paket halinde 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele bulunduğunu ifade etti. Polis memuru, zanlının Marmara bölgesindeki ikametgâhında yapılan aramada ise kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini açıkladı.

Polis, sorgulanan zanlının hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi 26 Ocak 2022 tarihinde Lefkoşa’da aranan isimli bir şahıstan 6 paket olarak aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, zanlının kendisine uyuşturucu veren şahsın yönlendirmesiyle başka kişilere uyuşturucu satacağını itiraf ettiğini de söyledi. Zanlının uyuşturucu paketlerini tanesi 300 liraya satacağına dair de beyanda bulunduğunu ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, 5 gün süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, hakkında soruşturma yürütülen zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.