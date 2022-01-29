Korkulan olmadı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden 71 yaşındaki Mustafa Ersoy Özbilen, aracıyla Sakarya Lemar AVM içindeki Beko Beyaz Eşya Mağazası’nın vitrininden mağazaya girdi. Kontrolsüzce ileri doğru savrulan araç mağaza içerisindeki muhtelif beyaz eşyalara çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.

Sürücünün aracını park edeceği sırada fren yerine gaz pedalına bastığı, bu nedenle kazanın yaşandığı belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. MF 130 plakalı aracını park ettiği fren yerine gaza basan Özbilen, direksiyon hakimiyetini kaybederek, Lemar AVM içindeki Beko Beyaz Eşya Mağazası’na girdi.

Mağazanın camlarını kırarak dükkan içerisine giren araç ileri doğru savrularak, beyaz eşyalara çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi.