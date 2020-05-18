Açık Pazarda sıkı tedbirler alındı

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ta hayat normalleşmeye başlarken, Coronavirüs salgını nedeniyle 2 aydır kapalı olan Açık Pazar dün itibari ile açıldı.

Lefkoşa Otobüs Terminali’nde kurulan Açık Pazar’ın ilk gününde alınan sağlık önlemleri dikkati çekti.

Pazar yeri girişine kontrol noktası kuran Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri, gün boyu denetim yaptı.

Maske, eldiven takan Pazar esnafı da, alışverişe gelenlerin ateşlerini ölçtü, sosyal mesafe kuralına uymaya dikkat etti. Gün içerisinde zaman zaman yerler ilaçlanırken, Pazar yerinde eski yoğunluğun olmadığı görüldü.

Diyalog’a konuşan Pazar esnafı, öğrenci ve işçilerin gitmesinden dolayı eski yoğunluğun olmadığını ancak sabırla işlerinin yoluna girmesini bekleyeceklerini söyledi.

Esnaf ne dedi?

Arif Menteşoğulları

“ Altmış gün boyunca Pazar yerleri kapalıydı, bizde evde oturduk. Şimdi işimize kavuştuk ama beklediğimiz performansı yakalayamadık. Azar azar insanlar geldi, akmasa da damladı. Öğrenci ve yüzlerce işçinin gitmesinden dolayı eski kalabalık yok ama yine de az da olsa insan uğradı.”

Ali Gencer

“60 gündür hiç evden çıkmadan bütün tedbirlere kadar uymaya çalıştık. Uzun sürenin ardından tezgâhlarımızı kurduk. Öğrenci çalışan kesimin gitmesinden dolayı insan kalabalığı yok. Ayrıca havalar çok sıcak olduğu için vatandaşlar sokağa çıkmamayı tercih etti. Ancak umudumu yitirmedim, işlerin yoluna gireceğine inanıyorum. “

Mehmet Şahin

“ İşe başladık, tezgâhı açtık. Çok değilse de satış yaptık. Birçok insan uzun süre evde oturunca Pazar yerleri şimdi cazip geldi. Beklemiyordum ama yine de pazara ilgi oldu. Gerçi eskisi kadar kalabalık olmasa da Pazar esnafı siftah yaptı.”

İsmail Altan

“İşe başladık ama satışlar tabi ki eskisi gibi değil. İşçiler ve öğrenciler gitti, şimdi umudumuz yerli halk. Sadece biz değil bütün piyasa etkilendi. Sabırla işlerin yoluna girmesini bekleyeceğiz.”

Siraç Ürün

“ Sağlık Bakanlığı ve belediyenin talep ettiği çerçevede hijyen tedbirler alıp, işe başladık. Buraya gelen insanları ve kendimizi dezenfekte ediyoruz. Tezgahımızda dezenfekte standımızı kurduk; el temizleme jeli, eldiven gibi hijyen malzemelerini koyduk. Her on beş dakika da bir de ilaçlama yapıyoruz.”

Havana Solmaz

“Uzun bir aradan sonra Pazar açıldığı için düşük satışlar normaldir. Biz aynı zamanda üretim de yapıyoruz. İki aylık sürede tonlarca ürünümüz tarlada heba oldu. Şimdi işe başladık, umarım kayıplarımızı toparlarız.”

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:26