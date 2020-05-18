Yönetim sorunu var

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede yönetim sorunu olduğunu iddia ederek, “Liderlik edecek, vizyon ortaya koyacak ve ülkenin kaderini olumlu yönde değiştirecek hükümetlere ihtiyaç olduğunu” söyledi.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, Çakıcı, Covid-19 sürecinde hükümetin aldığı önlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çakıcı, normalleşme sürecine girilmesi ve alınan tedbirlerle ilgili birçok soru işareti bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

“Açılan iş yerlerinde kim nasıl davranacak, nasıl hizmet verecek bilinmemektedir. Bunları denetleyecek uzmanlar kimlerdir? Denetleyecek uzmanların eğitimleri nedir? Denetlemeler hangi kriterler ve konularda yapılacaktır? İnsanlar sertifika almadan, eğitim sürecinden geçirilmeden, kriterler ve vizyon oluşturulmadan hayat normalleştirilmeye başlandı. Bu ikinci bir virüs dalgasının çıkması için bir davetiye niteliği taşıyor. Geçen defa başarılı olduk, belki bu defa bu tedbirsizlikler yüzünden başarısız olacağız. İşin içine Bilim Kurulu, eğitim kurumları olan üniversiteler ve enstitüler de dahil edilmeli. Çok uzağa gitmemize gerek yok Türkiye'ye bakarsak bunların yapıldığını görebiliriz. Covid -19 tedbirleri nedeniyle artık kriterli ve denetimli bir yaşam tarzına alışmamız gerekiyor. Türkiye ve dünyada kriterli bir yaşamın oluşmaya başladığını bizde ise gelişigüzel ve bilimdışı kararlar alınıyor.”

Hükümetin banka kredilerini 3 ay ertelemesiyle ilgili de konuşan Çakıcı, bankaların bu süreçte herkesi tek tek aradığını, 3 ay ertelenen kredilerin faizlerinin de eklenerek kredilerin daha da yüklü hale getirilerek tekrar talep ortaya koyduklarını söyledi.

Çakıcı, bu ertelemenin hiçbir işe yaramadığını, kredilerin öteleme şeklinde olması halinde ancak borcu olan bireylere yarayabileceğini, aksi takdirde kişileri daha da ağır bir yükün altına soktuğunu vurguladı.

Çakıcı, böyle giderse kredilerini ödeyemeyen pek çok insanın evini, arabasını kaybetmekle karşı karşıya kalabileceğini, bankaların 3 ay kar elde etmemesi ile batmayacağını kaydetti. Mehmet Çakıcı, hükümetin bu dönemde radikal kararlara imza atamadığını, bankaları karşısına alamadığını ve yüksek faizler altında insanların ezilmesine göz yumduğunu savundu.

