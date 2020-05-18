"Kıbrıs sorunu Erdoğan’ın ofisinde"

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara sınır kapılarının çok yakında yeniden işlemeye başlayacağını söyledi.

Politis gazetesine özel demeç veren Anastasiadis ““Kıbrıs sorunu ne durumda?” diye soran gazeteciye

‘Erdoğan’ın ofisinde’ yanıtını verdi.

Anastasiadis; seçim kampanyasına destek vermesi halinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kaybedeceği görüşünü de belirtti.

Anastasiadis, yeni tip coronavirüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar sürecinde ilk söyleşiyi Politis gazetesine verdi. Anastasiadis’in bu süreçte, gazetenin “manastır sarayı” olarak isimlendirdiği Rum Başkanlık Sarayı’nda, tek başına bir odada kapalı, keşiş gibi yaşadığı ve Politis mensuplarını ofisinde maske, eldiven ve antiseptiklerle tam donanımla karşıladığına dikkat çekildi.

Uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde yurtdışında okuyan öğrencilerin ülkeye geri dönmemesinin insanlık dışı ancak gerekli olduğu görüşünü de dile getiren Anastasiadis, bu süreçteki uygulamalardan genel olarak memnun olmakla birlikte “en zayıf halka” diye nitelediği öğretmenlerin, uzaktan eğitim konusunda eğitimsiz olduğunu söyledi.

Genel olarak uygulanan kısıtlamalar, sağlık sistemi, ekonomi v.b. üzerinde yoğunlaşan söyleşide, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara geçiş kapıları, Kıbrıs sorunu ve KKTC’de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili sorular da yer aldı.

Kapatma hedefimiz yok

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki geçiş noktalarının yeniden açılıp açılmayacağı, ne zaman açılacağı sorusuna karşılık sözlerine “barikatları kapatmayı asla hedeflemedik” diyerek başlayan Anastasiadis, şöyle devam etti:

“Daha iyi sağlık denetimi için önleyici tedbirler alındı. İşleyişi askıya alınan barikatlar vatandaşlara hizmette veya denetimlerde zorluk yaratmayacak şekilde seçildi. Örneğin Ledra (Lokmacı) barikatın, doğru kontrol yapılması imkânsız olacak kadar çok geçiş vardı. Ancak Ledra Palace, birkaç yüz metre ilerde de araç geçişleri için Ay. Demet (Metehan) barikatları vardı. Dolayısıyla, niyetimiz siyasi sebeple kapatmak değildi. İki barikatın daha açılacağı günlerdi, inşallah dostum Akıncı beni işitir, askerî bölge addedilen Piroi (Gaziler) ve Kokkina’dakiler (Erenköy) de açılır. Aksi halde o barikatlar da işleyecekti. Geçişlerin yasaklanması bütün barikatları kapatan işgal bölgelerindeki yasadışı yönetimden geldi.”

Kara geçiş kapılarının bazılarının mı yoksa hepsinin mi yeniden işlemeye başlamayacağı, bunun nasıl olacağı, görüşmenin öncelikleri arasında olup olmadığı sorulan Anastasiadis “Elbette” dedi, şunları ekledi:

“Ülkenin epidemiyolojik durumu çerçevesinde. Havaalanları yeniden işleyecekse, barikatların açılmaması mümkün mü? Bazılarında sorun olursa, o barikatın işleyişinin askıya alındığını söyleyebilirsin ama diğerleri açık kalır. Hepsinden geçişlere müsaade edilmesi de artık zaman meselesi” dedi.

Türk işçilerin durumu

Anastasiadis, Rum tarafında çalışan bin 500 civarında Kıbrıslı Türkün Güney’e geçme talepleri hatırlatıldığında ise şu cevabı verdi: “Sorun çıkaran biz değiliz. Bugüne kadar gerek tıbbi alanda gerek ödenekler alanında ihtiyacı olan hemşerilerimize hizmet veriyoruz. Bu bin 500 kişiye de verilir çünkü çalışamayanlar, Çalışma Bakanlığı’nın ödenek programına dâhil edilebilir. Ayrım yapmıyoruz.”

Kıbrıs sorunu Erdoğan’ın ofisinde

Salgın aşamasında Kıbrıs sorununun nerede olduğu sorulduğunda “Erdoğan’ın ofisinde” cevabını veren Anastasiadis “gerçekçi olalım. Şu anda istesek de istemesek de maalesef Sayın Akıncı tartışmalıdır. Yalnız içteki rakipleri tarafından değil Türkiye tarafından da” dedi.

“Seçim kampanyası sırasında Sayın Akıncı’nın yanında olacak mısınız?” sorusuna karşılık Anastasiadis “Kıbrıs Türk toplumuna karışması düşünülecek en son kişi ben olurdum. Bu, Sayın Akıncı’nın kaybetmesi için en iyi reçetedir. Önceki adayda oldu” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:44