Ortak mesaj verdiler

Rum ve Fransa savunma bakanlarının, ikili işbirliğinin güçlendirilmesi taahhüdünde bulundukları belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüşerek, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi yönünde taahhütte bulunduklarını yazdı.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Angelidis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa Savunma Bakanı ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Covid-19 konusunda görüş alış verişinde bulunmalarının yanı sıra ikili işbirliğini de ele aldıklarını belirtti.

Gazete aynı haberinin içerisinde, Rum Savunma Bakanı Angelidis’in gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından Güney Kıbrıs’ın, Fransız donanmasının yapacağı tatbikatlar nedeniyle bölgenin bağlanmasına yönelik denizcilerle ilgili talimatın da yayımlandığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs tarafından yayımlanan talimatta, bölgenin navigasyon için tehlikeli olduğu ifade edildi.

Gazete, Fransa’nın gerçekleştireceği tatbikatlarının, Güney Kıbrıs’ın egemenlik haklarını ihlal etmesinin mümkün olmadığı yönünde Ankara’ya mesaj göndereceğini de iddia etti.

Gazete haberinde ayrıca, Türkiye’nin; 28 Aralık 2019-31 Mayıs 2020 tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği sözde Münhasır Ekonomik Bölge içerisinde sismik araştırma yapacağını daha önce duyurduğunu da anımsattı.