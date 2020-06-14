Elveda Kıbrıs

Çiğdem AYDIN- Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını nedeniyle ulaşımın tamamen durması ve buna bağlı olarak turizmin çökmesi binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açtı. Geçimini turizmden sağlayan ve yaklaşık 3 ay süreyle işlerin düzelmesini bekleyen çalışma izinli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı binlerce kişi adadan umudunu keserek, geri dönüş yapmaya devam ediyor.

Türkiye Başkonsolosluğu tarafından organize edilen uçak seferleriyle adadan ayrılanların yanı sıra son bir hafta içinde Girne turizm limanından 2 bini aşkın kişi Akgünler şirketine ait gemi ve deniz otobüsleriyle adadan ayrıldı.

Önceki akşam 23.00 sırlarında 2 ayrı feribot ile 850 kişinin Girne’den Taşucu’na gittiği tespit edilirken, çok sayıda aracın da adadan çıkış yaptığı kaydedildi. Giden 850 yolcudan sadece 8’inin üçüncü ülke vatandaşı olduğu belirtiliyor. Dün de deniz otobüsüyle 250 dolayında Türk vatandaşı Taşucu’na gitti.

Dün sabah saatlerinde deniz otobüsüyle 196 kişinin daha ülkeden ayrıldığı belirtilirken, yarın saat 10.00’da deniz otobüsü, akşam 23.30’da ise feribot seferiyle 500’den fazla kişinin daha Taşucu’na gideceği belirtiliyor.

Girne-Taşucu arasında tek yön bilet fiyatı 265 lira olarak uygulanıyor.

Bu arada Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre KKTC plakalı araçlar 2 yıl süreyle gümrüğü ödenmeden Türkiye’de kullanılabiliyor.

Hiçbir şey eskisi gibi değil

Girne limanında Diyalog muhabirine konuşan yolcular, Kıbrıs’ın artık eskisi gibi ekmek kapısı olmadığını, ekonomik çöküntü yüzünden işsiz kaldıklarını söyledi.

“İşler düzelir diye bir süre bekleyip, birikmiş paralarımızla geçindik” diyen işçiler, Mayıs başından itibaren iş yerlerinin kademeli olarak açıldığını, otellerin de 1 Haziran’da hizmete girmesine karşın durumun değişmediğini belirtti.

Kıbrıs’ın her açıdan pahalı bir ülke olduğunu, o yüzden düşük maaşla çalışmanın fayda getirmediğini belirten TC vatandaşı işçiler “Burada boş umutlarla beklemek yerine memleketimize dönmenin daha hayırlı olacağını düşündük” dedi.