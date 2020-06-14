Tüm deliller onu gösteriyor

Lefkoşa’da Burak Dahlameroğlu’na ait motosikletin ve Hüseyin Sporcuoğlu’na ait bisikletin çalınmasıyla ilgili polisin yaptığı ileri soruşturmada soruşturma sürdüren polis, Abderrahmane Rachdaouı isimli zanlıyı mahkemeye çıkardı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener zanlının Mehmet Akif Caddesi’nde park halinde bulunan Dahlameroğlu’na ait FN 703 plakalı motosiklet ve İsmail Mustafa Sokak'ta Hüseyin Sporcuoğlu’na ait evin garajında muhafaza edilen bisiklet çaldığını söyledi.

Polis, çalınan motosiklet ve bisiklet, zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındı.ğını aktardı.

Polis soruşturmanın yeni ve alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca bölgede faili meçhul hırsızlık olayları olduğunu belirterek tahkikat maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.