ÖMER KADİROĞLU

Göçeri köyünde bu sabah acı bir olay yaşandı. Traktör ile köy yolunda seyreden erkek şahıs, traktörün hakimiyetini kaybetti. Traktörü kullanan erkek şahıs, yoldan çıkıp devrilen traktörün altında can verdi.

Polis bsaın bülteni ismi duyurdu:

Bugün saat 11.00 sıralarında, Göçeri - Şirinevler Anayolu üzerinde, Azamat JUMANIYAZOW (E-29), yönetimindeki CV 926 plakalı, arkasında römork takılı traktör ile Şirinevler istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrilmiştir. Traktör sürücüsü 29 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Azamat JUMANIYAZOW olay yerinde yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 14 Haziran 2020, 12:46