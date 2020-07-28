Emirname süreci bardağı taşırdı

banner453

Müteahhitler Birliği Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor

Emirname süreci bardağı taşırdı
banner432

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sıkıntıları ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi” gerekçeleriyle bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.
Araçlarıyla Lefkoşa’nın giriş noktasında buluşan eylemciler trafiği kilitleyerek Başbakanlık önüne gidecek
Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in verdiği bilgiye göre, yıllardır devletle sorun yaşadıklarını, ödemeler, ihaleler ve farklı konularda yaşadıkları sorunlar konusunda muhatap bulamadıklarını sorunlarını aktardıkları herkesin kendilerine haklısını dediğini ancak çözüm üretmediğini belirtti.
Emirnameyle ilgili ilk günden beri taleplerini ve önerilerini sunduklarını ancak hiçbirinin değerlendirmeye alınmadığını son yaşananların da bardağı taşırdığını belirterek, “Emirname süreci ilk baştan problemliydi atılan her adımla konu daha da karmaşık hale getirildi” dedi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Pistte heyecan tavan yaptı
Pistte heyecan tavan yaptı
  1. SPOR

banner456

banner459

banner455

banner460