Emirname süreci bardağı taşırdı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, “kamu ihalelerinde uzun süredir yaşanan sıkıntılar, yap-sat sektörünün aşılamayan sıkıntıları ve Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yürürlüğe girmemesi” gerekçeleriyle bugün Lefkoşa’da araçlı eylem yapıyor.

Araçlarıyla Lefkoşa’nın giriş noktasında buluşan eylemciler trafiği kilitleyerek Başbakanlık önüne gidecek

Birliği Başkanı Cafer Gürcafer’in verdiği bilgiye göre, yıllardır devletle sorun yaşadıklarını, ödemeler, ihaleler ve farklı konularda yaşadıkları sorunlar konusunda muhatap bulamadıklarını sorunlarını aktardıkları herkesin kendilerine haklısını dediğini ancak çözüm üretmediğini belirtti.

Emirnameyle ilgili ilk günden beri taleplerini ve önerilerini sunduklarını ancak hiçbirinin değerlendirmeye alınmadığını son yaşananların da bardağı taşırdığını belirterek, “Emirname süreci ilk baştan problemliydi atılan her adımla konu daha da karmaşık hale getirildi” dedi.