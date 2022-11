En büyük sorun denetimsizlik

Suna ERDEN

Kırmızı ette yaşanan fiyat artışı tepkilere neden olurken, Hayvancılar Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, ülkedeki pahalılığın en büyük nedeninin denetimsizlik olduğunu ifade etti.

Birlik Başkanı Naimoğulları, geçtiğimiz ay hayvancının 10 lira artış yaptığını; kuzunun fiyatının 60 liradan 70’e, dananın ise 70 liradan 80’e çıktığını ifade etti.

Naimoğulları, hayvancının yaptığı 10 liralık artışa karşın özellikle marketlerde kırmızın etin fiyatının

3 katına çıktığını ifade etti.

“Halkı soyuyorlar” ifadesini kullanan Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Marketler ve sahte kasaplar eti çok pahalıya satıyor. Halkımız gerçek kasaplardan alışveriş yapsın. Gerçek kasaplar eti ortalama fiyattan satıyor.

Biz 60 liraya satılan kuzunun fiyatını 70’e, dananın fiyatını ise 70’ten 80’e çıkardık. Ancak marketlerde kuzu 350, dana 450’ye kadar satışa sunuluyor. Bu yasaktır. 70 liralık kuzu 180, 80 liralık dana ise 200 liraya satılmalıdır. 2 kattan fazla kar elde etmek için yapılan satış aslında yasaktır. Ancak denetim olmadığı için herkes istediği gibi at koşturmaktadır.”

Maliyetler arttı

Hayvan yetiştirme maliyetlerinin gün geçtikçe arttığını; bir torba yemin 500 liraya kadar çıktığını ifade eden Naimoğulları şunları söyledi:

“Bu ülkede 6-7 bin hayvancı vardır. Ailelerini de katarsak en az 20 bin kişi bu sektörden ekmek yemektedir. Ancak üretim giderek azalmaktadır. Devletin tarıma ve hayvancılığa destek vermesi şarttır. Çünkü üretim azalırsa fiyatlar yükselir.”

Yetkililer piyasayı denetlesin

Son günlerde yaşanan et ithali tartışmasına da değinen Naimoğulları şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde nitelikli et; bonfile, karkas, antrikot gibi kaliteli etin ithali serbesttir. Et ithalatı isteyen kesimin derdi kalitesiz ve ucuz ürün getirtmektir. Buna kesinlikle karşıyım. İthalat yetersiz ürün olduğunda verilmesi gereken bir izindir. Ülkemizde yeterince canlı hayvan vardır. İthalat nutukları atılacağına denetim yapılsın. 70 liralık kuzunun nasıl 350 liraya satıldığı araştırılsın. Halkın alım gücünün korunması için yetkililer koltuklarından kalsın. Piyasaya el atsın. Sadece et değil diğer tüm gıda ürünlerinde denetimsizlikten dolayı fahiş fiyatlar uygulanıyor. Eğer önlem alınmazsa bu ülkede çoğu insan açlıkla karşı karşıya kalacak.”

Naimoğulları, “Bu ülkede en büyük sorun pahalılık değil denetimsizliktir” diyerek sözlerini noktaladı.