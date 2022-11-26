Güçlü dayanışma

Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, Mısırlı Genelkurmay Başkanı Usame Rüşdi Asker ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi, RMMO Komutanı Korgeneral Dmokritos Zervakis’in, çok uluslu “MEDOUSA 12/2022” isimli tatbikatı izlemek üzere gittiği Mısır’da mevkidaşıyla yaptığı görüşmeye yer verdi.

Habere göre, görüşmede, Güney Kıbrıs ile Mısır silahlı kuvvetleri arasındaki stratejik iş birliğinin, karşılaştıkları ortak zorlukların göğüslenmesi için daha da geliştirilmesi şeklindeki irade dile getirildi.

Zervakis ve Askar, görüşme sırasında tatbikata ilişkin genel bir değerlendirme yaparken tatbikata katılan dört ülkenin personeli tarafından yapılan mükemmel planlama ve icraatın yanı sıra diğer komşu ülkelerin tatbikata katılmaya yönelik artan ilgisi vurgulandı.

Zervakis ve Askar, “MEDOUSA” tatbikatının yanı sıra diğer benzer uluslararası tatbikatların bölgesel güvenliğine ve istikrarına yaptığı katkıdan da söz etti.

Görüşme sırasında, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu’daki gelişmelerin yanı sıra Ukrayna, Libya’daki durum gibi bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili bir dizi konunun ele alındığını belirtti.

İkili Savunma İş Birliği Programı ve Yunanistan ile üçlü işbirliği konusunda da genel bir değerlendirmenin yapıldığı görüşmede Zervakis’in mükemmel iş birliği ve RMMO unsurlarının misafir edilmesi nedeniyle Mısırlı mevkidaşına teşekkürlerini sunduğunu belirten gazete, Mısır Genel Kurmay Başkanı Askar’ın da, RMMO’nun tatbikata katılımı ve işbirliği için teşekkürlerini ilettiğini yazdı.

Habere göre, Zervakis ve Askar ayrıca ortak eğitim ve iş birliğinin öneminin yanı sıra karşılıklı sosyal faaliyetlerin ileriye götürülmesinin önemini de vurguladı.