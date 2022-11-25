Devlet okullarının temizlik işi velilere kaldı

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta ‘Öğretmenler Günü’, ilkokullarda bir ayı aşkın süredir devam eden ‘hademe grevinin’ gölgesinde kutlandı. Sendika ile Eğitim Bakanlığı arasındaki anlaşmazlık yüzünden binlerce öğrencinin yaşadığı mağduriyet görmezden gelinirken, hemen tüm siyasiler ‘gelecek çocuklarımızdır” diyerek, kutlama mesajları yayınladı.

İlkokulların bir kısmı velilerden toplanan paralarla dıştan temizlik elemanı getirirken, bazı bölgelerde aileler sorumluluk alarak sınıfları ve tuvaletleri temizlemeye başladı. “Çocuklarımızın daha fazla eğitimden mahrum kalmasını istemiyoruz” diyen ailelerin Arabahmet İlkokulu’nda başlattığı temizlik hareketinin, diğer okullara da yayılması bekleniyor.

Veliler kolları sıvadı

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda son bir aydır temizlik yapılmıyor. Okullarda salgın hastalık riski ortaya çıkarken, veliler bu duruma isyan ediyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü de temizlik krizi gölgesinde geçerken, Arabahmet ilkokulu’nda eğitim gören çocukların velilileri dün kolları sıvayarak, okulda temizlik yaptı. Sınıfları, tuvaletleri temizleyen veliler çocuklarının öğretmenler günü kutlamasına katılmasını sağladı. Okulda buruk bir öğretmenler günü kutlanırken, Arabahmet ilkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Yusuf Özbolayır, pazartesi gününe kadar düşünüp bir karar üreteceklerini söyledi.

Devlet okullara sahip çıkmıyor

Öğretmenler günü dolayısıyla kendisinin ve birkaç velinin okulda temizlik yaptığını ifade eden Özbolayır şunları söyledi:

“Ben ve bazı veliler gittik, tuvaletleri ve sınıfları temizledik. Çocukları okula koyduk. Hem ders işlediler hem de öğretmenler günü kutlandı. Sadece bizim değil öğretmenlerin de canı sıkkın. Çocukların psikolojisi alt üst oldu. Haftanın son günü olan bugün de temizlik yapacağız, pazartesi günü yeniden eğitim bakanıyla görüşeceğiz. Eğer bu sorun devam edecekse bir karar alacağız.

Ya mahkeme süreci bitene kadar okulların temizliğini biz sürekli yapacağız ya da çocuklarımızı okuldan alacağız. Ancak velilerin sürekli temizlik yapma gibi bir durumlar olamaz.”

Bakanlık ile sendika arasındaki sorunun bedelini öğrencilerin ve öğretmenlerin, dolayısıyla da velilerin ödediğini söyleyen Özbolayır, “Devlet okullarına sahip çıkmıyor” dedi.

Okullardaki sorunun kaynağı

2022-2023 eğitim yılı için Milliği Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan tüm okulların temizlik ihalesini Cumero isimli şirket aldı. Kamu-İş, okullarda görev yapacak hademelerin toplu iş sözleşmesi kapsamında çalıştırılmasını talep etti. Ancak Eğitim Bakanlığı, hademelerle toplu iş sözleşmesi imzalanmasına yönelik adımın kendilerinin ukdesinde olmadığını bildirdi ve ihaleyi alan şirketin muhatap olduğunu belirtti. Bunun üzerine sendika mahkemeye başvurarak ara emri aldırdı. Ara emri alındığı için ise ihaleyi alan firma okullara temizlik elemanı gönderemedi. Dava Lefkoşa Hukuk Mahkemesi’nde sürerken, gözler sağlık koşullarından dolayı hastalık kapan öğrencilerin durumuna çevrildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022, 11:31