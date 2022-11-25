DNA testi yapıldı

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Çatalköy’deki villasına giderken otomatik silahlarla düzenlenen saldırı sonucu şoförü Murat Demirtaş’la birlikte hayatını kaybeden Halil Falyalı (53) cinayeti davası sürüyor.

Sanıklar Veysel Sare, Musa Çiçek ve Ömer Tunç dün yeniden geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı.

İddia makamı adına davayı yürüten Savcı Ali Hidayet, cinayet soruşturmasını yürüten Müfettiş Murat Bayram’ı dinletmeye devam etti. Bayram, Doğanköy’de bulunan bere ve eldiven üzerinde hem barut atığı hem de Mustafa Söylemez’in DNA’ sının bulunduğunu açıkladı. Bayram, cinayetin KKTC ayağında tutuklu bulunan Sare, Çiçek ve Tunç’un aleyhlerine getirilen suçlamaları kabul etmediğini, yazılı dava tebliğine, “üzerimize atılı suçlamaları kabul etmiyoruz” şeklinde cevap verdiklerini söyledi.

Silah daha önce de kullanıldı

Duruşmada icraatlarını anlatan Bayram, cinayet davasında adı karışan sanıklar ve şüpheli görülen tüm şahısların KKTC’ye giriş-çıkış dökümlerini tespit ettiğini söyledi. Bayram,

Sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek’in Alsancak’ta kaldığı evde bulunan Glock marka tabancanın Türkiye’de Ali Maytalman isminin geçtiği kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme olayında kullanıldığını belirlediğini aktardı. Bayram, Doğanköy’de bulunan sanık Mustafa Söylemez’e ait eldiven ve bere üzerinde barut artıkları bulunduğunu açıkladı.

Bayram, ayrıca Doğanköy’de bulunan bere üzerinde Mustafa Söylemez’in DNA’sının bulunduğunu da belirtti.

Bayram, cinayete karışan ancak Türkiye’de bulunan Mehmet Faysal Söylemez, Cengiz Şener, Celal Birol, Metin Süs, Ömer Akıncı ve Celal Mavigöl isimli şahısların bulunabilmesi için mesaj çekilmesini ve aranan şahıs olarak ilen edilmelerini sağladığını söyledi.

Müfettiş Bayram, sanıkların kullanımında olduğu tespit edilen kiralık araçların sabit kamera görüntülerini incelediğini ifade etti. Olay mahalline ait krokileri ve silahın bulunduğu yerle ilgili krokiyi temin ettiğini açıklayan Bayram, 26 Mayıs 2022 tarihinde yaptığım soruşturmada Falyalı’ya ait SL 001 plakalı araçta olay esnasında oluşan hasarın toplam 488,740 TL olduğunu belirlediğini açıkladı.

Bayram icraatlarını anlattığı konuşmasına şöyle devam etti:

“Vodafone Mobile genel müdürlüğünden olayda Ömer Tunç ve Musa Çiçek tarafından kullanılan hatların abonelik sözleşmelerinin suretlerini temin ettim.

Olayda kullanılan silahların ve mermilerin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvveleri Komutanlığı envanterine kayıtlı olup olmadığıyla ilgili rapor elde ettim.”

Hiçbiri suçlamaları kabul etmedi

Musa Çiçek’in Falyalı’ya ait casinoda kumar oynadığını, bununla ilgili kamera görüntüleri tespit ettiğini ifade eden Bayram, Çiçek adına hazırlanan oyun kartını emare olarak aldığını da söyledi.

Bayram, “Yakındoğu Bank Karakum şubesi, My Garage isimli işletme, Nichole Pole’a ait ikametgah, Baha Yusuf Ağaoğlu’na ait ikametgah, The Grease Monkey isimli işletme, Capital Bank Karakum şubesi, ŞekerBank Girne Şubesi, Kıbrıs İktisat Bankası Karakum şubesi, Les Ambassaeurs Otel, Doğanköy’de bulunan Kavanlar sitesi, Lord Palace Otel, Girne Oto Galeri, Suat Nailer’e ait ikametgah, Seza Akay Eniziş’e ait ikametgah, Diana Elizabeth Witzbay’a ait ikametgah, Holiday Village, Gorki bar, Pia Bella otel, Karakum Gloria Cafe, Lord Palace Casino, Beyti restoran, Savoy Otel Casino isimli işletmelerin kamera görüntülerinin incelenmek üzere teminini sağladım” dedi. Müfettiş Murat Bayram, Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek’e yazılı davalarını tebliğ ettiğini ancak 3 sanığın da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Duruşma, devam edilmek üzere 30 Kasım 2022 saat 13.30’a ertelendi.