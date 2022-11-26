Birlik mesajı verildi

İstanbul Başkonsolosluğu, KKTC’nin 39’uncu kuruluş yıl dönümünü nedeniyle resepsiyon düzenledi.

Verilen bilgiye göre, resepsiyon 22 Kasım’da Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla gerçekleşti.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Türkiye Musevileri Hahambaşı İshak Haleva, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin katıldığı resepsiyonda, TC Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciği yetkilileri, üst düzey askeri erkan, başkonsoloslar ve temsilciler, Türk Devletleri Teşkilatı, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü ve İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nde (IRCICA) görevli diplomatlar da yer aldı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Gazi Dernekleri temsilcileri, üniversite rektörleri, üst düzey bürokratlar ve gazetecilerin yanı sıra yaşamlarını İstanbul’da sürdüren sanatçıların da katılım gösterdiği resepsiyonda KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Başbakan Ünal Üstel birer konuşma yaptı.

Dört yüze yakın konuğun ağırlandığı resepsiyonda, Şef Refika Birgül tarafından hazırlanan Kıbrıs Türk mutfağından ürünler de katılımcıların beğenisine sunuldu.

KKTC İslamabad Temsilciliği’nde de kutlama yapıldı

Bu arada KKTC İslamabad Temsilciliği, KKTC’nin kuruluş yıl dönemi dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

KKTC İslamabad Temsilciliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, düzenlenen resepsiyona, başta Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Dr. Mehmet Paçacı olmak üzere Pakistan eski Ticaret Bakanlarından Dr. Mohammed Zubair Khan, Pakistan Başbakanının Yoksullukla Mücadele ve Sosyal Güvenlikten Sorumlu Özel Asistanı Faisal Karim Kundi, Senator Mushahid Hussein Syed, Senator Shahzad Waseem, Senator Nisar Memon, Tacizle Mücadeleden sorumlu Federal Ombudsman Kashmala Tarıq, Pakistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Afganistan-Türkiye-İran Masası Genel Müdürü Saad Ahmad Warraich, Ekonomik İşler Masası Genel Müdürü Mahmood Akhtar Mahmood ve Protokol Genel Müdür Yardımcısı Bilal Mohsin’in yanında, çok sayıda Milletvekili, Kordiplomatik mensubu, üst düzey bürokrat ve iş dünyası ile KKTC dostu birçok Pakistanlı konuk katıldı.

KKTC İslamabad Temsilcisi Dilşad Şenol yaptığı konuşmasında, 39 yıl önce Kıbrıslı Türklerin Anavatan Türkiye’nin desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurarak özgürlük ve egemenliğine kavuştuğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin demokrasi, ekonomi, sosyal adalet, insan hakları, bağımsızlık gibi alanlarda gelişerek, eğitim ve turizm sektöründe Doğu Akdeniz’de başı çeken bir ülke haline geldiğini ifade etti.

Hali hazırda ülkemizin İslam İşbirliği Teşkilatı ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın gözlemci üyesi olduğunu ifade eden Şenol, geçtiğimiz günlerde KKTC’nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci üye olarak kabul edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Şenol, Kıbrıs sorununa da değinerek, geçen yıl Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilen 5+ Birleşmiş Milletler gayrı resmi toplantısında Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik temelinde eşit uluslararası statüdeki iki devletin işbirliğine dayalı çözüm önerisinin kayda geçirildiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2022, 10:59